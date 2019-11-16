В России запатентован новый кроссовер Hyundai Palisade

На веб-сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности опубликована заявка на регистрацию патента на большой кроссовер, который станет флагманом корейской марки

Hyundai начала подготовку к продажам в нашей стране свой новый флагманский кроссовер Palisade. В опубликованном на сайте Роспатента документе имеются первые изображения будущей новинки. Скорее всего уже весной первые экземпляры модели на продажу появятся у российских дилеров бренда.

Следует отметить, что презентация Hyundai Palisade прошла еще в середине ноября прошлого года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Тогда в компании незамедлительно заявили, что продажи модели в нашей стране начнутся не ранее первой половины 2020 года. Однако россияне не привыкли долго ждать, и один из жителей Самары в частном порядке ввез модель для личного пользования.

Hyundai Palisades получил 3,8-литровый бензиновый V6, который развивает мощность в 291 л.с. и 262 Нм крутящего момента, а также дизельный агрегат объемом 2,2 литра и с отдачей в 202 л.с. Силовая установка трудится в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, которая может передавать крутящий момент на все четыре колеса.

Базовая версия Exclusive получила 8-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса, климат-контроль, отделку сидений из искуственной кожи и многие другие опции, которые полагаются флагманскому кроссоверу. Версия Prestige оснащается уже 10,25-дюймовым сенсорным экраном мультимедиа, активным круиз-контролем и 20-дюймовыми колесами, а также расширенным списком опций.

Стоимость стандартного исполнения модели в Корее начинается с отметки в 34,75 млн вон или около 2 млн рублей, как сообщает источник.