Эксклюзивный «Тигр» впервые покажут на выставке в Абу-Даби

Эксклюзивный “Тигр” – безопасность, качество, комфорт

Производитель бронетехники ООО «Военно-промышленная компания» на оборонной выставке в Абу-Даби впервые покажет версию бронеавтомобиля «Тигр» в эксклюзивном исполнении. Об этом предприятие сообщило в своем Instagram.

Салон броневика, включая переднюю панель, обтянут натуральной кожей различных оттенков. Также в отделке интерьера использовано натуральное дерево.

В салоне установлено комфортное кресло. Пассажира окружает мультимедийная система с широкоформатным жидкокристаллическим экраном. Автомобиль оборудован системой раздельного климат-контроля. Задняя часть салона отделена от водителя и переднего пассажирского места перегородкой с выдвижной шторкой. Машина оборудована люком, в салоне появились подстаканники.

Кузов «Тигра» сварен из бронестали и представляет собой капсулу, оснащенную пуленепробиваемыми стеклами с открывающимися бойницами для ведения огня изнутри. Двери броневика блокируются изнутри специальными замками с фиксаторами. Броня новинки выдержит попадание пули автомата Калашникова калибра 7,62 с термоупрочненным сердечником.

Защита броневика соответствуют второму уровню защиты по стандарту STANAG 4569. Этот стандарт принят в странах НАТО.

Производитель сообщил, что исходный «Тигр» оснащен независимой торсионной подвеской, российским турбодизельным двигателем мощностью 215 лошадиных сил, пятиступенчатой ручной коробкой передач. На машину устанавливается централизованная система подкачки шин. Всей периферией можно управлять, не вставая с водительского сиденья.

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