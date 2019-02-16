Без скидки на штрафы

Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД

Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Минтранс, как выяснил “Ъ”, предложил правительству РФ ввести пятисотрублевый штраф за превышение скоростного лимита на 10–20 км/ч. В МВД считают, что новая санкция должна применяться только в населенных пунктах. В полицейском ведомстве ведут речь и об отмене скидки при оперативной оплате штрафа за нарушение правил стоянки и езду с нечитаемыми номерами. Власти Москвы, в свою очередь, убеждены в необходимости усилить ответственность за отказ уступить дорогу пешеходу и нарушение правил проезда перекрестков.



В ноябре 2018 года вице-премьер Максим Акимов в рамках заседания комиссии по безопасности движения поручил представить до 1 февраля 2019 года предложения по доработке КоАП в части санкций за нарушение ПДД. В частности, речь шла о превышении скорости, использовании подложных или нечитаемых номеров, нарушении правил остановки и стоянки, отказе уступить дорогу маршрутным транспортным средствам, спецтранспорту и пешеходам. Предложения от ведомств поступили в МВД и правительство и «будут изучены», рассказал “Ъ” официальный представитель господина Акимова, но подробностей не раскрыл.

“Ъ” удалось ознакомиться с позицией ведомств. Увеличивать штрафы за отказ уступить дорогу пешеходам (ст. 12.18 КоАП) не нужно, говорит в письме замминистра МВД Игорь Зубов. В 2017 году санкция уже была увеличена, максимальный штраф вырос с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб., число нарушений снизилось с 1,7 млн в 2016 году до 1,5 млн в 2018 году. Количество случаев, когда водители не уступают дорогу спецтранспорту, сократилось с 22,3 тыс. в 2016 году до 5,2 тыс. в 2018 году, отмечают в МВД.

В полиции отмечают, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, вводящий санкцию для водителей, которые повторно в течение года не уступили дорогу спецтранспорту: штраф в 30 тыс. руб. (сейчас — 500 руб.) с лишением прав на срок 1,5–2 года. Что касается езды с подложными и нечитаемыми номерами, для нарушителей можно отменить 50-процентную скидку на штраф, считают в МВД.



Сейчас этот вопрос урегулирован ст. 12.2 КоАП: санкция варьируется от 500 руб. за грязные номера до 5 тыс. руб. за умышленное закрытие номеров пленками-рамками и 2,5 тыс. руб. за использование подложных знаков. Скидку можно отменить и для нарушителей стоянки-остановки (ст. 12.16 и 12.19 КоАП, действующие штрафы от 500 до 3 тыс. руб.).

Предложения в МВД направили и столичные власти. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы “Ъ” рассказали, что предложили усилить ответственность за «нарушение правил проезда перекрестка, непропуск пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения», но размер предлагаемых санкций не уточнили.

Отдельным поручением комиссии был вопрос о введении штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч (сегодня, напомним, за превышение менее чем на 20 км/ч не штрафуют). Срок исполнения поручения истекает 1 марта, но ряд ведомств уже свою позицию официально сформировали. В МВД доложили, что поправки к КоАП о введении единого штрафа за превышение в диапазоне 10–40 км/ч уже разработаны и направлены в правительство еще в 2015 году.

При этом в полицейском ведомстве считают, что такой штраф должен действовать только в пределах населенных пунктов. Минтранс предложил иную конструкцию: за превышение на 10–20 км/ч штрафовать на 500 руб., за остальные превышения — повысить санкции (не уточнив на сколько). В московском ЦОДД считают необходимым «снизить или вовсе отменить нештрафуемый порог в 20 км/ч», но предложений о штрафе не обнародовали.



Кроме того, Максим Акимов поручил МВД до конца февраля «наладить взаимодействие» с Госдумой для ускорения принятия законов в области безопасности движения. Речь идет, в частности, о поправках к КоАП, вводящих штраф в 5 тыс. руб. за «опасное вождение»: документ принят в первом чтении 27 января 2018 года, но до второго так и не дошел. МВД обратилось с письмом в Госдуму с просьбой ускорить работу над поправками.

Ответ подготовлен думским комитетом по госстроительству и первым вице-спикером Александром Жуковым (есть у “Ъ”). Термин «опасное вождение», введенный в ПДД в 2016 году, содержит «признаки правовой неопределенности» и возможности «расширенного толкования нарушения», считают в парламенте (этой позиции придерживается и государственное правовое управление (ГПУ) президента РФ): сначала нужно изменить правила, а потом править КоАП.

Другой законопроект, упомянутый в поручениях господина Акимова, предполагает передачу полномочий по администрированию нескольких десятков видов нарушений из Госавтоинспекции в Московскую административную дорожную инспекцию: он принят в первом чтении в конце 2017 года, с тех пор дорабатывается. Проект будет «концептуально» доработан с учетом позиции ГПУ президента и Федеральной службы судебных приставов, следует из ответа Госдумы, что требует согласования с МВД.

Законопроект о введении залога в 30 тыс. руб. за автомобиль в случае пьяного вождения, принятый в первом чтении в 2016 году (“Ъ” также сообщал об этом), в июле 2018 года снят с рассмотрения во втором чтении и отправлен на доработку в Минюст и МВД.

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