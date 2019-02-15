В 2018 году результаты Renault остаются на рекордном уровне, несмотря на ухудшение экономических условий

В 2018 году результаты Renault остаются на рекордном уровне, несмотря на ухудшение экономических условий

Выручка Группы достигла 57419 млн евро (-2,3%), включая 3040 млн евро со стороны АвтоВАЗа (+11,5%). Не считая влияния валютных курсов, выручка Группы выросла на 2,5%.

Выручка в автомобильном секторе, не считая АвтоВАЗа, сократилась на 4,4% до 51171 млн евро, включая негативное влияние изменений в распределении субсидий на уплату процентов по кредитам для автомобильного сектора (не считая АвтоВАЗа) и финансирования продаж в размере 555 млн евро.

Это изменение в основном отражает негативное влияние валютных курсов в размере -4,1 пп, снижение объемов (-0,5 пп) и продаж партнерам (-1,8 пп). Сокращение продаж партнерам в основном связано с закрытием иранского рынка и снижением спроса на дизельные двигатели в Европе. С другой стороны, эффект цены был положительным в размере +1,4 пп благодаря росту цен на развивающихся рынках и в Европе. Эффект продуктового ассортимента оказался немного ниже нуля (-0,2 пп). Эффект по другим пунктам (+0,8 пп), включая указанное выше изменение распределения субсидий, обусловлен, в частности, хорошими продажами подержанных автомобилей и запасных деталей, а также снижением продаж с обязательством обратного выкупа.

Операционная маржа Группы составила 3612 млн евро, что соответствует 6,3% от выручки.

Операционная маржа в автомобильном секторе (не считая АвтоВАЗа) снизилась на 545 млн евро до 2204 млн евро, что соответствует 4,3% от выручки (по сравнению с 5,1% в 2017 году). В дополнение к отрицательному эффекту объема в размере -329 млн евро этот спад в основном объясняется неблагоприятными экономическими условиями, включая валютные курсы (-526 млн евро) и стоимость сырья (-356 млн евро). Чтобы скомпенсировать этот результат, Группа строго придерживалась своей политики контроля расходов. Это привело к положительному эффекту от плана Monozukuri и роста цен в размере 421 млн евро, что в результате вылилось в положительный эффект от ассортимента/цен/усовершенствований в размере 261 млн евро.

Вклад АвтоВАЗа в операционную маржу вырос до 204 млн евро по сравнению c 55 млн евро в 2017 году. Этот год стал очередным этапом возрождения компании благодаря успеху недавно выпущенных моделей на восстанавливающемся рынке и усилиям по оптимизации расходов. Кроме того, в 2018 году АвтоВАЗ получил ряд единовременных доходов.

Вклад финансирования продаж в операционную маржу Группы составил 1204 млн евро по сравнению с 1050 млн евро в 2017 году. Рост почти на 15% определяется в основном хорошими результатами за прошлые годы.

Операционный доход Группы составил 2987 млн евро по сравнению с 3806 млн евро в 2017 году.

Дивиденды в размере 3,55 евро за акцию, что равно показателю прошлого года, будут представлены на утверждение на ежегодном общем собрании акционеров.