Suzuki предлагает специальные цены на литые диски

Suzuki предлагает специальные цены на литые диски
Февраль 15 18:03 2019

Suzuki совместно с официальными дилерами предлагает выгодные цены на литые диски

Suzuki делает весну еще ярче, предлагая обновление экстерьера автомобилей своих клиентов. С наступлением нового сезона, во всех официальных дилерских центрах Suzuki действует специальное предложение на литые диски размера R17 по цене R16.Suzuki Grand Vitara

Начиная с 18 февраля, их можно приобрести по цене 8 600 руб. Предложение распространяется на модели Vitara и SX4. Также для истинных поклонников марки на официальном сайте www.suzuki-motor.ru представлено множество интересных аксессуаров и предложений.

Более подробную информацию можно получить на  официальном сайте.

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Suzukiколесные дискиСпециальное предложение
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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