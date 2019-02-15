Suzuki предлагает специальные цены на литые диски

Suzuki совместно с официальными дилерами предлагает выгодные цены на литые диски

Suzuki делает весну еще ярче, предлагая обновление экстерьера автомобилей своих клиентов. С наступлением нового сезона, во всех официальных дилерских центрах Suzuki действует специальное предложение на литые диски размера R17 по цене R16.

Начиная с 18 февраля, их можно приобрести по цене 8 600 руб. Предложение распространяется на модели Vitara и SX4. Также для истинных поклонников марки на официальном сайте www.suzuki-motor.ru представлено множество интересных аксессуаров и предложений.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте.