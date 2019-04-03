Aurus на гоночной трассе

Российская команда G-Drive Racing впервые будет выступать на гоночной машине Aurus 01

Впервые на гоночной машине Aurus 01 будет выступать российская команда G-DriveRacing уже в предстоящем сезоне 2019 года.

Западный автомобильный клуб (AutomobileClubdel’Ouest) высоко оценил возможности инвестиции бренда AURUSиодобрил участие нового российского бренда класса люкс в европейских и мировых гонках на выносливость. Это станет важной вехой в истории автоспорта и началом нового этапа в истории российского гоночного спорта.

G-DriveRacing, cамая титулованная команда гонок на выносливость класса LMP2, примет участие в шести этапах Европейской серии Ле-Ман (ELMS), которые пройдут во Франции, Италии, Испании, Великобритании, Бельгии и Португалии. При этом, за рулем Aurus 01 примет участие экипаж № 26 в составе Романа Русинова, Жан-Эрика Верня и ЙобаванЭйтерта.

Мощный болид Aurus 01 оснащен 4,2-литровым атмосферным двигателем V8, развивающим мощность около 600 л.с., gри массе 900 кг способен разгоняться до 340 км/ч.



Первой гонкой G-DriveRacing на Aurus 01 станет стартовый уик-энд европейского чемпионата во французском Ле-Кастелле 14 апреля. После этого российская команда выступит на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (FIAWEC) в бельгийском Спа в рамках подготовки к главному событию года – легендарному марафону «24 часа Ле-Мана», который по традиции проходит в середине июня и собирает около полмиллиона зрителей со всей планеты.

Роман Русинов, гонщик и спортивный менеджер G-DriveRacing: «Начало сотрудничества команды G-DriveRacing с новым российским автомобильным брендом Aurus – это знаковое событие. После громкой премьеры на недавнем Женевском автосалоне Aurus выходит на гоночные трассы мира. И мы очень рады, что будем представлять эту отечественную марку на международной автоспортивной арене. Команда G-DriveRacing, выиграв четыре подряд чемпионских титула, уже вошла в историю как самая успешная команда в чемпионате мира по гонкам на выносливость и Европейской серии Ле-Ман. Уверен, на прототипе Aurus 01 мы станем еще сильнее. Поэтому будем ждать всех российских болельщиков на главной гонке планеты – «24 часа Ле-Мана». Болейте за нас – Россия, вперед!»

Календарь гонок команды G-DriveRacing в сезоне-2019

14 апреля – 4 часа Ле-Кастелле (Франция)

4 мая – 6 часов Спа (Бельгия)

12 мая – 4 часа Монцы (Италия)

15-16 июня – 24 часа Ле-Мана (Франция)

21 июля – 4 часа Барселоны (Испания)

31 августа – 4 часа Сильверстоуна (Великобритания)

22 сентября – 4 часа Спа (Бельгия)

27 октября – 4 часа Портимана (Португалия)