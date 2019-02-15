Московские власти начали брать плату за парковку во дворе

Столичные чиновники озвучили цену, которую придется теперь платить автовладельцам города за парковку машины рядом со своим подъездом

Столичный Департамента городского имущества перечеркнул многократные твердые обещания главы Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутова не вводить плату за стоянку во дворах городских многоэтажек.

Новый механизм сбора денег с московских автовладельцев замаскировали под «аренду машиномест» и милостиво разрешили занимать их без участия в торгах — по фиксированному тарифу.

– Уже сегодня собственники помещений в многоквартирных домах могут арендовать у города порядка 4300 парковочных мест на 10 лет. Машиноместа находятся в девяти округах Москвы, — сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Первыми жертвами этого бизнес-проекта чиновников стали жители 82 многоквартирных домов в Восточном, Северном, Западном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Южном, Юго-Восточном, Юго-Западном и Центральном округах. Теперь им придется арендовать машиноместа, относящиеся к этим домам.

Размеры этой «арендной платы» взяты неизвестно с какого потолка, но вряд ли порадуют большинство столичных автовладельцев. Внутри Бульварного кольца за размещение авто возле дома потребуют — 7300 рублей за аренду 1м² асфальта в год.Между Бульварным и Садовым — 6000 рублей за 1м², между Садовым и ТТК — 4100 рублей/1м² и между ТТК и МКАД — 2700 рублей/1м² в год. Кажется, что не дорого.

Но надо не забывать, что одно парковочное место занимает не менее 13м², ведь по существующим нормативам его размеры составляют 5,3х2,5 метра.

Таким образом, столичные власти предлагают автовладельцам платить за стоянку во дворе дома в пределах Бульварного кольца 95 000 рублей в год, между Бульварным и Садовым — 78 000 рублей в год, между Садовым и ТТК — 53 000 рублей в год, а автовладельцу, прописанному где-то у самой МКАД совсем «по-божески» — каких-то 35 000 рублей в год.

Полный список адресов многоэтажных домов, где начинают брать деньги за стоянку у собственного подъезда, вы можете найти здесь.

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