Богине посвящается

Эту статью я решил посвятить своей жене Наталье в честь ее дня рождения. Долго думал о какой машине написать и решил, что эта будет в самый раз. Почему? Ответ кроется в ее прозвище.

Итак, начнем.

Про автомобили марки Citroen написано много статей. Но мне захотелось остановиться на конкретной модели. Она продержалась в производстве на протяжении 20 лет, была признана одной из лучших как в плане дизайна, так и в части введения технических новшеств. Имя ей Citroën DS.

В середине 50-х годов автомобиль потряс весь мир своим дизайном и комфортом, который давала гидропневматическая подвеска, ставшая впоследствии визитной карточкой фирмы на долгие годы. К автомобилю практически моментально приклеилось прозвище Déesse, созвучное индексу DS в названии, которое переводится как Богиня.

У этого автомобиля есть своя история и началась она в далеком 1937 году. Именно тогда было решено начать работы над проектированием преемника Citroën Traction Avant. Руководил проектом Андре Лефевр, который и заложил основы будущего автомобиля.

После нацистской оккупации Франции в мае 1940 года, вся документация по проекту была спрятана. Но работа над новым автомобилем продолжалась в секрете, на голом энтузиазме. Проектировщики были уверены, что большинство дорожной инфраструктуры Франции будет разрушено после войны и новый автомобиль должен иметь особую подвеску способную противостоять этому.

И тогда конструктор Поль Маже предложил уникальную саморегулирующуюся подвеску, работающую от единой гидросистемы. Кузов автомобиля был спроектирован с учётом аэродинамики и выглядел очень необычно: падающая линия капота, отсутствие решетки радиатора и укороченный хвост, автомобиль имел очень узкие стойки крыши и дверные стёкла без рамок. Окончательный внешний вид автомобиля не был готов даже за несколько недель до начала выпуска, в основном из-за того, что руководитель компании, а тогда это был Пьер Берко, считал отдельные его элементы слишком обычными и хорошо знакомыми. Он хотел, чтобы автомобиль выглядел также необычно, как был сконструирован.

Нужные формы постепенно находились, автомобиль получил переднюю панель из пластика, рулевое колесо с одной спицей, задние фонари расположенные вверху стоек и т.д.

Citroën DS был представлен на Парижском автосалоне 1955 года. Через 45 минут после начала выставки было получено 749 заказов на новый автомобиль, а к концу дня уже 12 000.

Появление автомобиля стало огромным культурным и политическим событием послевоенной Европы. Джина Лоллобриджида рекламировала его на заглавной странице октябрьского номера Paris Match. Ролан Барт посвятил ему целую главу в своём сборнике философских эссе.

Без колёс, в виде устремлённой вверх ракеты, автомобиль был показан в Миланском музее дизайна в 1957 году. В дальнейшем, он неоднократно фигурировал на страницах журналов и газет, в статьях на всевозможные темы, от политических и светских, до спортивных, снимался во множестве фильмов. Все хорошо помнят улетающий ввысь белый автомобиль с крыльями, за рулем которого находился Фантомас.

Citroën DS был большим, по европейским меркам, автомобилем и очень понравился государственным служащим, чёрные правительственные автомобили заполонили Париж. Одно время он был официальным автомобилем Франции, на нём ездил президент. Благодаря своей уникальной подвеске, этот автомобиль спас жизнь Шарлю де Голлю во время покушения на него в августе 1962 года. Во время обстрела были пробиты шины, что не помешало автомобилю скрыться от обстрела.

В октябре 1958 годы появилась версия автомобиля с кузовом универсал Citroën ID 19 Break. В этом же году был впервые показан публике двухдверный кабриолет Citroën DS Décapotable изготовленный частной фирмой Анри Шапрона.

В сентябре 1962 года внешний вид автомобилей был слегка изменён, появились обрезиненные «клыки» спереди и вентиляционные отверстия под фарами. В сентябре 1965 года автомобили получили новые двигатели с коротким ходом поршня рабочим объёмом 1,9 и 2,1 литра. В сентябре 1967 года передняя часть автомобиля была существенно изменена, появились четыре фары, размещённые под прозрачным колпаком.

На самых дорогих версиях внутренняя пара фар была связана с рулевым управлением и поворачивалась, наружная пара фар была связана с подвеской и корректировала своё положение в зависимости от загрузки автомобиля. В августе 1972 года появилась третья версия нового двигателя с увеличенным до 2,3 литров рабочим объёмом, который стал устанавливаться на Citroën DS 23.

В 1969 году был построен миллионный автомобиль, а 24 апреля 1975 года производство автомобилей было прекращено. Всего было сделано 1 455 746 автомобилей.

На протяжении всего времени, пока выпускался DS, появлялись весьма интересные версии не заводского производства. О некоторых из них хочется упомянуть.

Как было описано выше, большую роль в создании кабриолета на базе Citroen DS сыграл Анри Шапрон. Но на этом полет его творческой мысли не остановился. Его мастерская начала дооснащать появившийся в октябре 1958 года Citroën DS Prestige. Автомобили изготавливались только по специальному заказу, каждый имел индивидуальную отделку в соответствии с требованиями будущего владельца.

Это был действительно роскошный автомобиль, со всеми мыслимыми аксессуарами включая разделительное стекло между водителем и задними пассажирами, поднимаемое с помощью электропривода или вручную. Возможно было практически всё, от специальных контейнеров в багажнике для любителей пикников, до бара с телевизором. Мог быть установлен даже телефон, который действовал на расстоянии до 20 км от центра Парижа. Всего было сделано примерно 180 таких автомобилей.

Шапрон, также продолжал строить различные заказные версии DS, иногда кабриолеты, такие как серия Palm Beach, которые отличались квадратными задними окнами, или купе с жёсткой не съёмной крышей, такие как Le Paris. Позже появились купе Concorde с более приятной внешностью. Выпускался также тяжеловесный четырёх дверный седан с увеличенным багажником – Lorraine. Таким же был Majesty, но он имел высочайший уровень отделки сравнимый по качеству с Rolls-Royce.

В 1959 году некто Андре Рико создал спортивный Citroen DS Barquette. Автомобиль весил 750 килограмм, имел двигатель мощностью 125 лошадиных сил и разгонялся до 200 километров в час. К сожалению в 1960 году машина была разбита.

В 1960 году, Гектор Боссае, в сотрудничестве с кузовным ателье Gété и при помощи всем известного дизайнера Фруа создал версию купе на укороченной базе Citroen DS. В период с 1960 по 1965 год было построено 12 автомобилей, до наших дней к сожалению сохранилось только 2.

В 1972 году Пьеру Тисье пришла в голову идея построить “многоножку”, основанную на DS. Именно тогда один в Париже одному человеку потребовался быстрый и удобный автовоз для транспортировки автомобилей в Испанию. Реализовать этот проект удалось в течении 3 месяцев, в результате чего родился автомобиль, состоящий из передней части Citroen DS и платформы для транспортировки автомобилей на трех осях с небольшими 10-дюймовыми колесами.

Но был еще более чудный автомобиль, базирующийся на агрегатах Citroen DS. Это Citroën DS PLR Michelin, выпущенный в 1972 году. Автомобиль появился чисто с практической целью. Компания Michelin решила создать шины для грузовиков, которые были бы очень прочными и износоустойчивыми при скоростях 100 километров в час и более. Для проведения испытаний шин и понадобился такой автомобиль. Автомобиль снабжался двумя моторами V8 объемом 5,7 литра и развивающими 250 лошадиных сил каждый. В итоге махина весом 9 тонн могла развивать максимальную скорость 180 километров в час.

Вот такой интересный автомобиль подарила миру компания Citroen.

А в завершение этой статьи хочу пожелать своей Богине здоровья и счастья.