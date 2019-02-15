Компания BENTLEY представляет самый быстрый и роскошный внедорожник в мире

Компания BENTLEY представляет самый быстрый и роскошный внедорожник в мире
Февраль 15 19:04 2019

Bentley Motors создала максимально быстрый и мощный внедорожник Bentayga Speed

Компания Bentley Motors представляет самый быстрый серийный внедорожник в мире. Новый Bentayga Speed оснащается обновленным 6-литровым двигателем W12, который теперь развивает мощность 635 л.с. Разгон автомобиля от 0 до 100 км/ч составляет всего 3,9 секунды, а максимальная скорость — 306 км/ч.
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Спроектированный и изготовленный вручную в Великобритании Bentayga Speed — самая мощная и динамичная версия SUV от Bentley на сегодняшний день. Новая модель продолжает традиции линейки Speed, которые зародились в 2007 году с выпуском Continental GT. Bentayga стал еще динамичнее по сравнению с моделью, которая в прошлом году установила рекорд в знаменитом состязании по скоростному подъему на гору Пайкс-Пик (Pikes Peak International Hillclimb).

Bentayga Speed, развивающий максимальную скорость 306 км/ч, — самый мощный и динамичный внедорожник на сегодняшний день.

Эффектный и стремительный облик Bentayga Speed подчеркивают его превосходные технические характеристики. Затемненные фары головного света, окрашенные в цвет кузова, боковые накладки порогов и задний спойлер акцентируют внимание на динамическом потенциале внедорожника. Темные решетки радиатора и бампера, 22-дюймовые колесные диски с уникальным дизайном и тремя видами покрытия на выбор, а также эмблемы Speed дополнительно подчеркивают спортивный характер автомобиля.

Bentley Bentayga Speed

Bentley Bentayga Speed
Photo: James Lipman / jameslipman.com

Салон Bentayga Speed также великолепен, как и экстерьер. Среди особенностей дизайна интерьера: элегантные «свуши», украшающие окантовку и ручки дверей, боковины подушек сидений, поясничные опоры и нижнюю консоль; новая контрастная ромбовидная прострочка; изящные эмблемы Speed; светящиеся накладки порогов с надписью Speed, а также материал Alcantara, который впервые используется для отделки Bentayga.
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Как и все модели Bentayga, полноприводная версия Speed оснащается электронной системой блокировки дифференциала, а также системой управления динамикой Drive Dynamics, которая включает в себя до восьми режимов вождения. Инженеры Bentley изменили настройки режима Sport в сторону большей жесткости подвески, чтобы водитель мог активнее участвовать в управлении и наслаждаться еще более динамичным вождением, сопровождаемым эффектным звучанием выхлопной системы.

Для нового Bentayga Speed также доступны эксклюзивные опции: карбон-керамические тормоза, передние сиденья с регулировкой по 22 направлениям и функцией массажа, приборная панель с отделкой из углеродного волокна, информационно-развлекательная система для задней части салона Bentley (RSE) и тоновое освещение.
Bentley Bentayga Speed
Bentayga Speed — самый роскошный и динамичный внедорожник Новая модель выводит исключительные возможности Bentayga на новый уровень, впечатляя увеличением максимальной мощности с 608 л.с., развиваемых 6-литровым двигателем W12 с двойным турбонаддувом, до 635 л. с. в новой версии Speed. Крутящий момент 900 Н·м позволяет разогнать автомобиль практически мгновенно.

Наряду с исключительной динамикой, комфортом и управляемостью новый Bentayga Speed обладает максимальной скоростью, увеличенной с 301 до 306 км/ч и еще более быстрым разгоном от 0 до 100 км/ч, время которого сократилось с 4,1 до 3,9 с.

Новый Bentayga Speed, самый динамичный представитель модельного ряда Bentayga, имеет четыре дорожных режима Drive Dynamics: Comfort, противоположный ему Sport, оптимальный Bentley, а также Custom, предназначенный для индивидуальных настроек.
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Специально для версии Speed режим Sport был перенастроен с целью повысить отзывчивость двигателя W12 и восьмиступенчатой автоматической коробки передач, а также подвески и системы контроля крена Bentley Dynamic Ride. Результатом стало еще более динамичное и захватывающее вождение.

Bentley Dynamic Ride — это первая в мире электронная технология контроля крена, использующая 48-вольтную систему питания. Система непрерывно противодействует поперечному крену кузова на поворотах и тем самым обеспечивает максимальное пятно контакта шины с дорогой и лучшую в классе устойчивость автомобиля наряду с высоким ездовым комфортом и исключительной управляемостью.

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Эмоциональное звучание выхлопной системы при запуске двигателя и включении понижающей передачи, а также более жесткая подвеска делают вождение еще более увлекательным. Постоянный полный привод Bentayga обеспечивает лучшие в классе управляемость и проходимость. В качестве дополнительной опции доступны керамические тормоза.

Керамические тормоза Bentayga Speed — самые мощные тормозные механизмы из когда-либо устанавливаемых на автомобили Bentley. Они развивают максимальный тормозной момент 6000 Н·м и выдерживают температуру до 1000 °C. Кроме того, они на 20 кг легче стальных тормозов.

Истинный Bentley Элегантный облик Bentley Bentayga неподвластен времени. В версии Speed атлетичный внедорожник выглядит еще более впечатляющим и внушительным благодаря окрашенным в цвет кузова нижним кузовным элементам, сплиттерам переднего и заднего бампера, а также потрясающему заднему спойлеру. На нижних кромках передних дверей располагается элегантная надпись Speed.
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Другой особенностью Bentayga Speed является окрашенная в цвет кузова накладка, расположенная под нижней передней решеткой. Только у Bentayga Speed сетчатые решетки радиатора и бампера окрашены в темный цвет, что подчеркивает динамический потенциал автомобиля.
entley Bentayga Speed
Затемненные передние фары и задние фонари — это еще один особый элемент версии Speed. Модель оснащается новыми 22-дюймовыми 10-спицевыми колесными дисками, предлагаемые в трех вариантах исполнения — серебристого, темного или черного цвета. Последний предлагается в составе современного пакета опций Black Specification.
Bentley Bentayga Speed
Роскошный и уникальный салон Отделанный вручную в Крю (Англия) салон автомобиля Bentayga является образцом современного британского дизайна. Для Bentayga Speed дизайнеры разработали новое цветовое решение, подчеркивающее уникальный стиль салона. Ключевая особенность интерьера — материал Alcantara, который впервые используется в оформлении Bentayga.

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Alcantara — это очень приятный на ощупь материал, который обычно применяется в спорткарах. Ранее компания Bentley использовала его для отделки таких моделей, как Continental Supersports. Салон Bentayga Speed также может быть отделан кожей, что традиционно для внедорожника Bentley.
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Элегантные «свуши», украшающие окантовку и ручки дверей, боковины подушек сидений, поясничные опоры и нижнюю консоль, подчеркивают стильный дизайн интерьера. Контрастная прострочка предлагается для всех моделей Bentayga. В версии Speed ее дополняет ромбовидная прострочка, которая украшает боковые поддержки подушек сидений, верхние части спинок сидений, обивку дверей, а также панель между задними сиденьями при выборе четырехместного исполнения салона вместо пятиместного.

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В настоящее время для всего модельного ряда Bentayga в качестве дополнительной опции предлагается вышитая в верхней части спинок сидений эмблема крыльев Bentley. В новых моделях Speed место эмблемы займет надпись «Speed», выполненная контрастной строчкой или в цвет обивки. Металлическая эмблема Speed на передней панели со стороны пассажира и накладки порогов с подсветкой и надписью «Speed» дополнительно подчеркнут атмосферу истинной роскоши.

Bentayga — настоящий роскошный внедорожник Визитная карточка Bentley Bentayga — сочетание непревзойденной роскоши с великолепной динамикой и проходимостью. В равной мере мощный, индивидуальный и изысканный Bentayga создан для самых взыскательных клиентов.

Bentayga Speed 2 Hero

Титулованная модель Bentayga установила новый стандарт для роскошных внедорожников, позволяющих наслаждаться поездками в любой местности и в любых дорожных условиях. Неизменная элегантность Bentayga искусно переплетается с его атлетичностью и внушительностью.

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AMSRUS
AMSRUS

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