Hankook поставляет шины для нового Ford Focus Active

Hankook поставляет шины Ventus Prime 3 для нового Ford Focus Active

Производитель шин премиум-класса Hankook поставляет шины Hankook Ventus Prime 3 для заводской комплектации нового Ford Focus Active. Шины, отличающиеся превосходными эксплуатационными характеристиками, а также высоким уровнем безопасности и комфорта, предлагаются для новой модели автомобиля с декабря 2018 года в двух размерах 215/50R18V и 215/55R17V. Интеллектуальные технологии, такие как произвольно выбираемые режимы движения, обеспечивают Ford Focus Active отличные ходовые качества, которые дополнительно улучшают шины Ventus Prime 3.

Новейшие шины класса UHP от Hankook впечатляют своими тягово-сцепными и тормозными характеристиками на мокром и сухом дорожном покрытии. Четыре широкие канавки в протекторе быстро отводят воду из пятна контакта, улучшая управляемость на мокром дорожном покрытии. Дизайн каждой из канавок был оптимизирован для соответствующей зоны протектора, что позволило добиться оптимального баланса между управляемостью на мокрой и сухой дороге. При разработке шин были использованы инновационные технологии смешивания, которые позволяют получать протекторную смесь с добавлением силики и высоким коэффициентом сцепления, что обеспечивает высокую эффективность торможения на мокрой дороге.

«При разработке новых шин Ventus Prime 3 особое внимание было уделено высоким тягово-сцепным и тормозным характеристикам, особенно на мокром дорожном покрытии, — рассказывает дипломированный инженер Клаус Краузе, глава Европейского научно-исследовательского центра Hankook. — Благодаря адаптированному асимметричному рисунку протектора фактическая площадь пятна контакта шины с дорожным полотном была увеличена на 10 %. Таким образом, шины Ventus Prime 3 дополнительно повышают безопасность и точность рулевого управления нового Ford Focus Active».

Качество шин Ventus Prime 3 премиум-класса уже было отмечено рядом наград: в 2018 году шины получили лучшую оценку по итогам теста ADAC и заняли первое место в рамках масштабных шинных тестов, проведенных журналом Auto Bild. Кроме того, шины Hankook Ventus Prime 3 были удостоены премии Red Dot Design Award 2016, на которую претендовал 51 участник.

Производитель шин Hankook поставляет шины для заводской комплектации автомобилей Ford Motor Company с 1999 года. Сегодня шинами Hankook оснащаются самые разные модели Ford по всему миру: начиная от Fiesta и Explorer и заканчивая Mustang. Теперь к их числу принадлежит и новый Ford Focus Active, что стало еще одним шагом на пути расширения международного сотрудничества Hankook с автопроизводителями. В настоящее время компания поставляет шины для заводской комплектации автомобилей 45 производителей.