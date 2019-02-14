Беспрецедентное кредитное предложение от Nissan со ставкой 0,1%

Уникальное предложение – 0,1% кредит популярные кроссоверы Nissan

Компания Nissan объявляет о новом выгодном кредитном предложении. Клиенты могут приобрести в кредит популярные кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail, Muranoи внедорожник Terrano со ставкой всего лишь 0,1%.



Предложение особенно актуально для клиентов Trade-in. Имеющийся автомобиль можно сдать дилеру на продажу, и полученную сумму использовать в качестве первоначального взноса.

Марка и модель личного автомобиля значения не имеют. С беспрецедентно низкой кредитной ставкой 0,1% выплаты не будут бить по кошельку, можно выгодно купить модель более дорого сегмента или в более дорогой комплектации.

Кредитное предложение 0,1% можно получить у всех официальных дилеров Nissan в России до 31 марта 2019 года.