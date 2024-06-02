Новый дизельный BAIC BJ40 теперь в России

Дизельная версия рамного внедорожника BAIC BJ40 успешно прошла все сертификационные процедуры и получила разрешение на продажу в России. В ближайшее время автомобиль поступит в продажу в комплектации Exclusive стоимостью 4 400 000 рублей.

Дизельный BAIC BJ40 оснащен 2-литровым турбированным двигателем мощностью 162 л.с. и максимальным крутящим моментом 378 Нм при 1600–2400 об/мин. Благодаря использованию алюминиевого сплава и компактной конструкции, он является одним из самых легких в своем классе, предлагая отличные характеристики охлаждения, повышенную прочность и надежность. Двигатель на 28% экономичнее аналогов и производит шум на холостом ходу всего 65 дБ. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

Жесткие блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов обеспечивают уверенность в сложных внедорожных условиях. Усиленная рама и высокие показатели геометрической проходимости позволяют преодолевать большинство препятствий: угол въезда составляет 37°, угол съезда – 31°.

Внешне дизельный BAIC BJ40 отличается от бензиновой версии черной решеткой радиатора, бампером и колесными дисками, красными тормозными суппортами и матовой окраской кузова в черном, белом, красном или зеленом цвете.

BAIC BJ40 – легендарная модель, популярная среди любителей классических внедорожников. Уникальная возможность трансформировать автомобиль в кабриолет благодаря трехсоставной крыше и откидываемому ветровому стеклу позволяет водителю получить разнообразный опыт вождения и яркие эмоции в теплое время года.

Оптимальный баланс между проходимостью и управляемостью достигается за счет передней независимой подвески на двойных поперечных рычагах и заднего неразрезного моста. Полный привод с системой Part-time (принудительно подключаемая передняя ось), понижающая передача и четыре режима вождения (комфорт, спорт, снег, эко) обеспечивают отличную адаптивность.

Автомобиль оснащен всеми необходимыми опциями для комфортного передвижения как в городе, так и на бездорожье: продвинутая светодиодная оптика, цифровая приборная панель, 10-дюймовый экран мультимедиа, качественные материалы отделки, продуманная эргономика, широкий набор ассистентов помощи водителю, «зимний пакет» и многое другое.