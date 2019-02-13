Москва возглавила рейтинг городов с самыми длинными пробками в мире

Столица России заняла первое место в списке городов с самой сложной дорожной ситуацией.

Аналитическая компания INRIX опубликовала ежегодный рейтинг городов с самыми загруженными дорогами в мире. По итогам 2018 г. Москва возглавила список, опередив по совокупности показателей турецкий Стамбул, колумбийскую Боготу, мексиканский Мехико и бразильский Сан-Паулу.

Исследование показало, что в среднем в столице России в прошлом году водители простояли в пробках 210 часов, а средняя скорость движения в центре города составила примерно 18 км в час. В первую десятку рейтинга также попал Санкт-Петербург (9-е место), где водители из-за дорожных заторов в среднем потеряли 200 часов при средней скорости трафика в центральной части в те же 18 км в час.

Кроме того, в список 220 городов с самими большими пробками попал Ростов-на-Дону (33-е место), Нижний Новгород (39-е место), Волгоград (57-е место), Владивосток (117-е место), Сочи (144-е место) и Набережные Челны (201-е место).

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