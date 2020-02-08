Volkswagen представил обновленный Teramont

Компания Volkswagen представила обновленный внедорожник Atlas, известный в России под именем Teramont. Презентация новинки прошла в рамках автосалона в Чикаго, модель посвежела внешне, стала более технологичной внутри и еще ближе «породнилась» с новым кросс-купе Atlas Cross Sport

После рестайлинга дизайн Teramont практически полностью унифицировали с купеобразным собратом. Внедорожник получил такую же решетку радиатора, головную оптику и очень похожие фонари. За счет новых бамперов длина внедорожника выросла на 8 мм, а в списке комплектаций появилась более «спортивная» версия R-Line, которая отличается от остальных версий особыми бамперами, боковыми «юбками» и 20-, либо 21-дюймовыми колесными дисками.

Внутри автомобиля можно заметить новое рулевое колесо, а также мультимедийную систему Composition Media с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, который доступен теперь во всех комплектациях, кроме базовой.

В качестве опции можно заказать цифровую панель приборов, атмосферную подсветку, трехзонный климат-контроль, акустику Fender премиального класса, вентиляцию передних и подогрев задних кресел, беспроводную зарядку для смартфона и функцию дистанционного запуска двигателя.

Кроме всего прочего во всех комплектациях водителю доступны система экстренного торможения с распознаванием пешеходов, система контроля «мертвых» зон и помощник при выезде с парковки задним ходом. За доплату предлагается адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, системой удержания в полосе и парковочным ассистентом.

Линейка моторов Volkswagen Atlas, как и прежде, состоит из 2,0-литровой «турбочетверки» мощностью 238 л.с. и 280-сильного V6 объёмом 3,6 литра. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатой АКПП, а также передним и опциональным полным приводом.

Начало продаж рестайлингового внедорожника в США запланировано на весну текущего года. Российский Teramont, появившийся у нас менее двух лет назад, обновится позже.

Источник ТАРАНТАС НЬЮС.