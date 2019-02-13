KIA – лидер по обслуживанию в дилерских центрах в России

KIA – стала лидером по степени удовлетворенности клиентов обслуживанием в дилерских центрах

KIA Motors Rus сообщает, что компания KIA стала лучшей в России среди массовых брендов по оценке клиентами уровня удовлетворенности обслуживанием на сервисе официального дилера.

Согласно опубликованным результатам исследования авторитетного аналитического агентства «АВТОСТАТ», индекс удовлетворенности клиентов обслуживанием для KIA составил 81,2 балла при среднем показателе 75,4 балла. Такой результат позволил KIA разделить четвертое место среди всех самых популярных в России автомобильных брендов и занять лидирующую позицию среди брендов массового сегмента.

Александр Мигаль, управляющий директор Киа Моторс Россия и СНГ: «Наша дилерская сеть одна из крупнейших в России, и мы стремимся обеспечить нашим клиентам максимально положительный опыт владения автомобилями KIA. Доступность сервиса, высокая квалификация сотрудников и регулярная их переподготовка, открытая и прозрачная система работы с клиентом – важнейшие составляющие нашей стратегии. Мы гордимся тем, что клиенты высоко оценивают наши усилия».

Индекс удовлетворенности обслуживанием в дилерском центре – интегральный показатель, объединяющий оценку уровня удовлетворенности по 10 критериям: приветливость персонала/готовность оказать помощь, запись на сервис в приемлемые сроки, время ожидания приемки автомобиля, техническая компетентность консультанта сервиса, готовность предоставить калькуляцию расходов, информация/разъяснения по выполненным работам, соблюдение запланированных сроков выполнения работ, качество выполненных работ, стоимость работ, стоимость запасных частей.

В проведенном по телефону и онлайн исследовании приняло участие более 3000 владельцев автомобилей 2013 – 2018 годов выпуска, тридцати наиболее популярных в России марок (первые владельцы, автомобили приобретены новыми). В настоящее время в 99 городах Российской Федерации действует 194 официальных дилерских центра KIA.