Житель Ставрополья устроил погоню за пьяными сотрудниками ДПС

Житель Ставропольского края спровоцировал ДТП с машиной, в которой находились сотрудники Госавтоинспекции

Произошло все в декабре 2018 года в селе Александровское. Свою «операцию» поборник справедливости снял на видео. Сначала он с приятелями догнал на своей машине автомобиль, в котором ехали в штатском автоинспекторы. После удара в задний бампер, сотрудники ДПС не собирались останавливаться, однако вскоре встали у обочины. Мужчина, организовавший погоню и аварию, попросил приятелей вызвать ГИБДД.

На кадрах видно, что в салоне иномарки стоят бутылки с пивом. Сами полицейские, со слов возмущенного мужчины, были нетрезвы. В доказательство этому он показал сидящего на переднем сидении пассажира, одежда которого в рвоте.

По имеющимся данным, преследовать инспекторов местный житель решил по двум причинам. Во-первых, он хотел доказать, что те пьяными сели за руль. Во-вторых, мужчиной двигало чувство мести. Эти же полицейские отправили его брата в тюрьму по обвинению в оскорблении представителя власти.

Против сотрудников ГИБДД инициирована проверка. Тем временем следователи начали проверку видео. Материал поступил в управление СК РФ по Ставропольскому краю из органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

На видео применяется сила к оперуполномоченному группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Александровскому району. Произошло все в ночь с 29 на 30 декабря. Полицейский был за рулем в свободное от службы время. Мужчина, который за ним гнался и ударил по лицу, припомнил блюстителю историю с братом. Тот в 2009 году ударил этого полицейского при задержании, его привлекли к уголовной ответственности.

Как сообщает автор, следователи начали опрашивать участников видео и очевидцев.