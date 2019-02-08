Строить дороги из переработанного мусора

Строительство дорог из переработанного мусора – это экономия и сохранение экологии

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил строить дороги из отходов.

Депутат привел в пример строительство участка дороги из переработанного пластика, которое началось в Голландии два года назад. По его словам, такие проекты нужно реализовывать и в России, чтобы сократить количество мусора на свалках.

Старовойтов отметил, что применение такой технологии поможет сэкономить бюджетные деньги. Он пояснил, что при строительстве в пластик с усиливающими компонентами сразу встраивают коммуникации, поэтому дороги не приходится постоянно латать.

В 2018 году на девяти трамвайных участках Москвы появились шпалы из переработанного пластика. К 2020 году их уложат еще на 22 участках. Экошпалы помогают уберечь деревья от вырубки и служат в пять раз дольше деревянных.

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