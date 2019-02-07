УАЗ расширил оснащение для большинства версий Пикапа

Ульяновский автомобильный завод продолжает совершенствовать модельный ряд

Компания вслед за Патриотом расширила список оснащения и для Пикапа в начальной и средних комплектациях. Теперь у покупателей есть больше вариантов собрать наиболее подходящий для себя автомобиль, не переплачивая за ненужное оборудование.

С февраля 2019 года УАЗ Пикап в исполнении «Классик» можно будет опционально оснастить кондиционером, который прежде был доступен только начиная с исполнения «Оптимум». Кроме того, для Пикапа «Классик» за доплату появился mp3-проигрыватель с четырьмя динамиками и два пакета – «Комфорт» (кондиционер плюс подогрев передних сидений) и «Мультимедиа» (аудиосистема с шестью динамиками и навигационный комплекс).

Изменения коснулись и Пикапов в комплектациях «Оптимум» и «Престиж». Так, для первой теперь доступны опциональная аудиосистема с четырьмя громкоговорителями и поддержкой mp3-формата, а также климат-контроль и передние парковочные датчики. Однозонная климатическая установка и парктроник спереди отныне можно заказать и на Пикап «Престиж», хотя прежде данное оснащение было прерогативой наиболее дорогой модификации «Максимум».

Также у покупателей Пикапа расширился выбор колёс. К прежним вариантам добавились новые 16-дюймовые легкосплавные колёса, которые можно будет поставить на Пикап в любой комплектации. Ранее литые диски с таким дизайном устанавливались на УАЗ Патриот в спецсерии Футбол.

Прошлой осенью УАЗ Пикап пережил масштабное оснащение. Модель получила более мощный 150-сильный двигатель ЗМЗ ПРО, улучшенные коробку передач, рулевое управление, подвеску и шумоизоляцию. Теперь же мы предложили клиентам более широкий список опций для базовой и средних комплектаций. Сейчас УАЗ Пикап в базовом исполнении оценивается в 733 000 рублей с учётом всех спецпредложений.