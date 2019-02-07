Покрышка машины пробила окно на шестом этаже

Утром 7 февраля водитель Audi Q7 выезжал с парковки и забуксовал. Автовладелец так яростно выжимал педаль газа, что у его «ласточки» взорвалось левое заднее колесо, а ошмётки от покрышки долетели аж до 6-го этажа и разбили окно в одной из квартир жилого дома на проспекте Маршала Жукова.
В пресс-службе ведомства уточнили, что собственники жилья отказались от разбирательства, так как владелец дорогой иномарки пообещал восстановить последствия утреннего ЧП.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
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