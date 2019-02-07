Покрышка машины пробила окно на шестом этаже

Покрышка машины пробила окно на шестом этаже
Февраль 07 19:25 2019

Покрышка машины пробила окно на шестом этаже дома в Кировском районе Санкт-Петерберга. Водитель пытался выехать из сугроба.

Взрыв колесаУтром 7 февраля водитель Audi Q7 выезжал с парковки и забуксовал. Автовладелец так яростно выжимал педаль газа, что у его «ласточки» взорвалось левое заднее колесо, а ошмётки от покрышки долетели аж до 6-го этажа и разбили окно в одной из квартир жилого дома на проспекте Маршала Жукова.

Взрыв колесаВ пресс-службе ведомства уточнили, что собственники жилья отказались от разбирательства, так как владелец дорогой иномарки пообещал восстановить последствия утреннего ЧП.

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  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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