Jaguar Racing выходит на лед в арктическом испытании

Экстремальные испытания Jaguar I-PACE eTROPHY в арктическом климате

Дебютировав в новом сезоне Formula E в городе Эд-Диръия Саудовской Аравии, полноприводные гоночные электрокары Jaguar I-PACE eTROPHY приняли участие в непростом заезде на специальном полигоне Jaguar Land Rover, расположенном за полярным кругом – в шведском Арьеплуге.

Пилот команды Panasonic Jaguar Racing и участник соревнований Formula E Нельсон Пике-младший (Nelson Piquet Jr) отправился за рулем Jaguar I-PACE eTROPHY к одному из замерзших озер этой холодной местности, чтобы испытать весь потенциал электрокара, способного разогнаться до 195 км/ч. Температура на момент заезда достигала отметки в 40 градусов мороза – почти на 10 градусов ниже уровня, при котором способно работать большинство обычных электрических автомобилей.

Jaguar I-PACE eTROPHY выехал на лед впервые за свою историю наряду с серийной версией электрического кроссовера Jaguar I-PACE, чтобы доказать эффективность передовой системы терморегуляции аккумуляторной батареи. Именно эта технология позволила обеспечить выдающуюся динамику, эффективность и выносливость в условиях сверхнизких температур.

Нельсон Пике-младший: «Мы вывели I-PACE eTROPHY из зоны комфорта – прямо на мороз. И автомобиль превзошел себя, прекрасно справившись с этим испытанием. Поездку по замерзшей озерной глади, как и ощущение скорости и динамики в столь экстремальных условиях я, наверное, не забуду до конца жизни».

Jaguar I-PACE и Jaguar I-PACE eTROPHY оснащены литий-ионной батареей емкостью 90 кВт*ч. С помощью 50-кВт зарядных устройств, установленных в Ice Academy, автомобили можно зарядить всего за 90 минут.

Крис Крамп (Chris Crump), глава Southern Europe Operations: «Зарядные устройства в Ice Academy – это самые северные DC-станции в Европе. Также это один из самых удаленных элементов электроинфраструктуры в одной из самых холодных точек земного шара. Станции были специально спроектированы для работы в экстремальных условиях – от -35 до +55 по Цельсию».

Jaguar Land Rover Ice Academy – это специальный центр компании, предлагающий гостям отточить свои водительские навыки на трассах общей длиной в 80 км, а также испытать захватывающие эмоции от езды по льду на автомобилях Jaguar и Land Rover.