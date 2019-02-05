Infiniti представляет специальное ценовое предложение в феврале

Седан Q50 2018 модельного года с обновленной подвеской и адаптивной системой рулевого управления 2-го поколения, предлагается по цене от 2 390 000 рублей в версии LuxePack 1 с 2-литровым двигателем.
Infiniti Q50 2018
Новый городской кроссовер QX50 с уникальным двигателем VC-Turbo в феврале доступен по цене от 2 649 000 ** рублей за автомобиль в комплектации Pure.
В феврале для наших лояльных клиентов при обмене любых автомобилей Infinitiна QX50 в trade-inбудет действовать специальное предложение c преимуществом до 150 000 тысяч рублей.
Infiniti QX50 2019
Уже с февраля при обмене автомобилей любых марок в trade-in будет действовать специальное предложение на QX80 c преимуществом до 300 000 тысяч рублей.
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