Infiniti представляет специальное ценовое предложение в феврале

С февраля Infiniti предлагает специальные цены и лояльные акции для своих клиентов

Седан Q50 2018 модельного года с обновленной подвеской и адаптивной системой рулевого управления 2-го поколения, предлагается по цене от 2 390 000 рублей в версии LuxePack 1 с 2-литровым двигателем.

Новый городской кроссовер QX50 с уникальным двигателем VC-Turbo в феврале доступен по цене от 2 649 000 ** рублей за автомобиль в комплектации Pure.

В феврале для наших лояльных клиентов при обмене любых автомобилей Infinitiна QX50 в trade-inбудет действовать специальное предложение c преимуществом до 150 000 тысяч рублей.

Уже с февраля при обмене автомобилей любых марок в trade-in будет действовать специальное предложение на QX80 c преимуществом до 300 000 тысяч рублей.