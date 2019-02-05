Infiniti представляет специальное ценовое предложение в феврале

Infiniti представляет специальное ценовое предложение в феврале
Февраль 05 12:13 2019

С февраля Infiniti предлагает специальные цены и лояльные акции для своих клиентов

Седан Q50 2018 модельного года с обновленной подвеской и адаптивной системой рулевого управления 2-го поколения, предлагается по цене от 2 390 000 рублей в версии LuxePack 1 с 2-литровым двигателем.

Infiniti Q50 2018

Infiniti Q50 2018

Новый городской кроссовер QX50 с уникальным двигателем VC-Turbo в феврале доступен по цене от 2 649 000 ** рублей за автомобиль в комплектации Pure.

В феврале для наших лояльных клиентов при обмене любых автомобилей Infinitiна QX50 в trade-inбудет действовать специальное предложение c преимуществом до 150 000 тысяч рублей.

Infiniti QX50 2019

Infiniti QX50 2019

Уже с февраля при обмене автомобилей любых марок в trade-in будет действовать специальное предложение на QX80 c преимуществом до 300 000 тысяч рублей.

МодельКомплектация *Цена, руб.
Q50LuxePack 12.0LОт 2390 000
Q60Sport ProActive 3.0TОт 3 470 000
QX50Pure 2.0LОт 2 649 000**
QX60Elegance 3.5LОт 2 820 000
QX80Luxe 5.6LОт 4 490 000**

 

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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