Дмитрий Козак приехал на завод ПСМА Рус в Калуге

Дмитрий Козак приехал на завод ПСМА Рус в Калуге
Февраль 05 11:15 2019

Калужский завод ПСМА Рус посетила группа высокопоставленных чиновников

Калужскую область посетил с рабочим визитом заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Николаевича Козак в сопровождении группы высокопоставленных чиновников среди которых был заместитель Министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов. Вместе с Губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым и Исполнительным вице-президентом Группы PSA Яником Безаром они посетили завод ПСМА Рус.

«Фото пресс-службы Правительства Калужской области» 5

Дмитрий Козак и Анатолий Артамонов осмотрели производственную площадку, на которой по полному циклу выпускается продукция французских брендов: пассажирские автомобили Peugeot 408, Peugeot Traveller, Citroёn С4 Седан, Citroёn SpaceTourer и коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroёn Jumpy.

Гости ознакомились с технологическим процессом, принятой системой уровня качества, результатами производственной деятельности. Дмитрий Николаевич интересовался продукцией французских брендов, техническими характеристиками автомобилей, а также высоко оценил потенциал завода.

«Фото пресс-службы Правительства Калужской области» 4

Дмитрий Николаевич Козак поддержал намерения иностранного автопроизводителя к увеличению степени локализации на российском предприятии. По его мнению, она должна быть максимальной.

«Производственная площадка в Калуге – это наш главный актив в России и мощный инструмент, который позволяет предлагать нашим клиентам качественную продукцию с прекрасным набором потребительских характеристик, по конкурентоспособной цене, которая возможна, в том числе, за счёт локализации. Мы продолжаем работу над повышением уровня локализации, изучаем возможности экспорта нашей продукции, а также внедрения новых проектов, в соответствии с долгосрочной стратегией развития Группы PSA в регионе Евразия. Более того, на ближайшей встрече с Дмитрием Козаком мы обсудим возможность заключения СПИКа, что обеспечит нам стабильное будущее»,

– отметил Яник Безар.

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AMSRUS
AMSRUS

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