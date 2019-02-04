Выгодное предложение от Peugeot и Citroёn

В феврале PSA делает специальное предложение на покупку новых автомобилей Peugeot и Citroёn

Специальное предложение распространяется на автомобили Peugeot и Citroёn 2018 года производства. На ряд моделей действует программа «Трейд-ин» с выгодой до 120 000 рублей.

Кроме того, при покупке автомобилей со специальными предложениями действуют выгодные кредитные условия от PSA Bank. Так, например, переплата по кредиту PSA Bank на покупку Peugeot 408 и C4 Седан составит 0% на 3 года.

На все остальные автомобили: Peugeot 3008, 5008, Traveller CKD, Expert CKD и Citroёn C4 SpaceTourer, Grand C4 SpaceTourer, C3 Aircross, SpaceTourer CKD, Jumpy CKD, ставка по кредиту составит от 9%. В дополнение к специальным кредитным условиям при покупке автомобиля с помощью кредита PSA Bank некоторые модели получают дополнительную выгоду в размере 20 000 рублей. А также, PSA Finance делает выгодное предложение по лизингу со ставкой от 12,5% и авансе от 0%. Специальное предложение на покупку новых автомобилей Peugeot и Citroёn 2018 года выпуска действует до 28 февраля 2019 года.