Широкофюзеляжные версии седанов Dodge Charger «уже в пути»

Ожидается яркое обновление Dodge Charger в двух новых комплектациях с мощными двигателями

Новая, широкофюзеляжная версия американского седана Dodge Charger будет представлена как автомобиль 2020 модельного года. Покупателям будет предложено две комплектации – R/T Scat Pack и SRT Hellcat.

Ох уж эти слухи, но как говорится, ими полнится мир! Новая порция неофициальной информации, которая появилась в распоряжении зарубежных изданий пару минут назад, касается широкофюзеляжной версии седана Charger, и как утверждается, над данной модификации модели работают ребята из компании Dodge.

Сообщается, что новинка будет представлена в двух комплектациях: R/T Scat Pack и SRT Hellcat, каждый из которых получит свой собственный внешний вид. Независимо от версии, американский автомобиль получит один и тот же двигатель.



Сообщается, что широкофюзеляжные версии будут позиционироваться как седаны 2020 модельного года. Кроме того, стали известны и некоторые подробности о технических характеристиках новинки. По данным инсайдеров, новинки едва ли получат под свои капоты 6,2-литровый двигатель Hemi V8 с наддувом от мощного Challenger SRT Hellcat Redeye, а также 7,0-литровый Hemi V8. Скорее всего, автомобили получат 485-сильный 6,4-литровый Hemi V8 мощностью 485 лошадиных сил.

Инсайдеры добавляют, что грядущие седаны Charger с широким кузовом в версиях R/T Scat Pack и SRT Hellcat, будут иметь существенно отличающуюся по внешнему виду переднюю и заднюю части. Наконец, широкофюзеляжная версия Charger Widebody будет следовать примеру Challenger Widebody, имея перенастроенную подвеску.



Модели получат также алюминиевые колеса размером 20 x 11 дюймов с двойным дизайном и пятью спицами и будут «обуты» в шины Pirelli 305/35ZR20, как и широкофюзеляжный Challenger.

Не так давно проходила информация о том, что Dodge Challenger Snowcat может похвастать 1000 л.с.мощности.