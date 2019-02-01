Сотрудники ГИБДД напоминают родителям правила перевозки детей в автомобилей

В Кировской области молодые родители повторяют правила перевозки детей в автомобиле, ожидая очереди на прием к врачу

Выражая свою обеспокоенность проблемам аварийности с участием детей-пассажиров, сотрудники Госавтоинспекции Кировской области посещают медицинские учреждения, чтобы рассказать наибольшему числу жителей региона о строгом соблюдении ПДД и необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке ребенка в автомобиле.

В Куменской центральной районной поликлинике встречи автоинспекторов с родителями маленьких пациентов проводятся регулярно. Во время ожидания в очереди посетителям рассказывают о видах детских удерживающих устройств, напоминают отличия в возрастных категориях автолюлек 0 и 0+. Для наглядности специалисты предлагают тематические памятки и листовки.

Кроме того, чтобы дети и взрослые не скучали во время ожидания в очереди, юные инспекторы движения проводят познавательную викторину на данную тематику.

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