Российские Mercedes-Benz появятся уже этой весной

Российские Mercedes-Benz появятся уже этой весной
Февраль 01 15:02 2019

На подмосковном заводе ведутся заключительные пуско-наладочные работы

В ходе своего ежегодного обращения к жителям региона губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что первые автомобили сойдут с конвейера российского завода Mercedes-Benz уже в апреле этого года. По словам губернатора, все работы идут по графику, сейчас на предприятии ведутся пуско-наладочные работы.


Вначале на предприятии, расположенном в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района Подмосковья, начнут сборку седанов Е-класса, затем завод освоит сборку кроссоверов GLC, GLE и GLS.

Завод будет производить автомобили по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. Создание локального производства вряд ли снизит цены на автомобили, но позволит компании участвовать в тендерах на госзакупках и расширить свое присутствие на рынке. Первоначальные инвестиции в завод оцениваются в 300 млн евро, а производственные объемы – в 25-30 тыс. автомобилей в год. Концерн Daimler решился на выпуск легковых автомобилей в России после того, как Дмитрий Медведев подписал в 2014 году постановления о запрете госзакупок машин иностранного производства.

Давний соперник Мерседеса — компания БМВ также планирует открыть собственное предприятие по сборке автомобилей в России. Площадка уже выбрана, находится она в Калининградской области

На тему:

  Article "tagged" as:
Mercedec-Benzавтопроизводствооткрытие завода
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Чиновница не смогла отчитаться на какие средства купила Toyota Land Cruiser Prado.

Чиновница не смогла отчитаться на какие средства купила Toyota Land Cruiser Prado. 5

Вопреки договоренностям, нефтяники скрыто повышают цены на топливо

Вопреки договоренностям, нефтяники скрыто повышают цены на топливо 1

Nissan пообещал сделать следующее поколение GT-R полностью новым

Nissan пообещал сделать следующее поколение GT-R полностью новым 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.