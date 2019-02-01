Российские Mercedes-Benz появятся уже этой весной

На подмосковном заводе ведутся заключительные пуско-наладочные работы

В ходе своего ежегодного обращения к жителям региона губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что первые автомобили сойдут с конвейера российского завода Mercedes-Benz уже в апреле этого года. По словам губернатора, все работы идут по графику, сейчас на предприятии ведутся пуско-наладочные работы.



Вначале на предприятии, расположенном в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района Подмосковья, начнут сборку седанов Е-класса, затем завод освоит сборку кроссоверов GLC, GLE и GLS.

Завод будет производить автомобили по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. Создание локального производства вряд ли снизит цены на автомобили, но позволит компании участвовать в тендерах на госзакупках и расширить свое присутствие на рынке. Первоначальные инвестиции в завод оцениваются в 300 млн евро, а производственные объемы – в 25-30 тыс. автомобилей в год. Концерн Daimler решился на выпуск легковых автомобилей в России после того, как Дмитрий Медведев подписал в 2014 году постановления о запрете госзакупок машин иностранного производства.