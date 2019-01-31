Lada впервые стоит выше 1000000 рублей

АвтоВАЗ впервые после деноминации 1998 года установила цены на автомобиль Lada выше одного миллиона рублей

Рекомендованная цена на новую Lada Vesta Sport, говорится в сообщении автоконцерна, начинается от 1009900 рублей.

За эту цену покупатель получит флагман модельного ряда Lada Vesta с двигателем 1,8 литра, системами стабилизации, климат- и круиз-контролем, подогревом передних сидений, а также датчиками дождя и света.

В 2018 году к модельному ряду Lada Vesta относились чуть менее трети всех проданных «АвтоВАЗом» автомобилей (около 108 тысяч из 360 тысяч).

LADA Vesta Sport отличается спортивным и агрессивным внешним видом, который формируют аэродинамический обвес, заниженная на 31мм подвеска и расширенная колея с крупными 17-дюймовыми колесами на низкопрофильных шинах. Принадлежность модели к миру скоростей определяется объемным шильдом с названием модификации – Sport, размещенным на радиаторной решетке.

Интерьер LADA Vesta Sport подчеркнут потолком черного цвета и выполнен в контрастной красно-черной гамме. Передние кресла с ярко выраженной боковой поддержкой получили специальную отделку: красные вставки на сиденьях из материала типа алькантара с нанесенной на них «ИКС-графикой» соседствуют с орнаментом «под карбон» на экокоже с красной отстрочкой. На спинках сидений под подголовниками вышит логотип Vesta Sport. Рулевое колесо обтянуто мягкой перфорированной черной экокожей. Этот же материал использован в оформлении рукоятки МКПП и рычага стояночного тормоза.

На автомобиль установлен форсированный двигатель LADA объемом 1,8 л с перенастроенной системой регулировки фаз газораспределения. Вместе с модернизированными системами впуска и выпуска это позволило поднять максимальную мощность двигателя до 145 л.с. Двигатель комплектуется механической коробкой передач с усиленными приводами.

Спортивный характер автомобиля формирует не только силовой агрегат, но и специальные настройки шасси. Острая управляемость сочетается с достаточной плавностью хода, создавая впечатление крепко сбитого, надежного автомобиля. LADA Vesta Sport получила специально разработанную тормозную систему. Увеличен диаметр передних тормозных дисков, на задней оси установлены дисковые тормоза – все это обеспечивает уверенное замедление с высоких скоростей. Особый драйв создаёт система ESC, получившая спортивные настройки и возможностью полного отключения.

В общей сложности на LADA Vesta Sport применено более 200 новых деталей и узлов. Разработка LADA Vesta Sport является логичным решением по переносу спортивного успеха LADA с автодромов на дороги общего пользования.