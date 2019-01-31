КАМАЗ с новой кабиной

КАМАЗ разработал спецификацию новой кабины

В 2019 году предприятие запустит в серийное производство автомобили нового поколения К5. Первой моделью перспективного модельного ряда станет магистральный тягач КАМАЗ-54901, который был впервые представлен осенью 2017 года.

Как рассказал главный конструктор по перспективным автомобилям КАМАЗа Евгений Макаров, по аналогии с работой над предыдущей линейкой автомобилей – поколения К4, вслед за «магистральниками» инженеры компании приступили к разработке семейства тяжелых самосвалов для строительного сектора, что обусловлено спросом на эти автомобили.

Так, второй моделью перспективной линейки грузовиков станет самосвал КАМАЗ-6595, который планируется вывести на рынок в конце 2020 года. В связи с этим очередная версия новой кабины К5 разработана для строительных самосвалов и, соответственно, адаптирована для работы в строительном секторе. В числе ее особенностей – массивный передний бампер, основная часть которого выполнена из металла, а также защитные решетки на фарах.

В отличие от кабины для флагмана новейшего модельного ряда – магистрального тягача КАМАЗ-54901, она уже на 200 мм и с низкой крышей. Для сравнения, внешняя ширина кабины магистрального тягача – 2500 мм, ширина кабины для новых строительных самосвалов – 2300 мм. По словам Евгения Макарова, в стандартной комплектации кабина для самосвалов будет выпускаться без спального места, но по желанию заказчика в автомобиле может быть предусмотрено место для сна и отдыха водителя.

Еще одно отличие от кабины магистрального тягача КАМАЗ-54901 с ее ровным полом – это ярко выраженный тоннель между сиденьем водителя и сиденьем пассажира. Он предусмотрен для оптимального расположения центра тяжести, чтобы обеспечить устойчивость самосвала и предотвратить его опрокидывание в условиях работы в карьерах и другой местности.