Peugeot 208 признан Автомобилем года в Европе в 2020 году

110 000 клиентов уже заказали новый Peugeot 208 с момента его запуска в Европе в октябре. 15% из этого числа составляют электрические версии.
Peugeot входит в тройку брендов с наибольшим количеством наград в истории премии Автомобиль года.
Это уже шестой трофей в копилке бренда, ранее Автомобилем года были признаны 3008 в 2017 году, 308 в 2014 году, 307 в 2002 году, 405 в 1988 году и 504 в 1969 году.
Автомобиль года в Европе – престижная международная награда в области автомобилестроения.
В состав жюри входят 60 автомобильных экспертов-журналистов из 23 европейских стран.
C 2014 года www.amsrus.ru
А что, 2020-й год уже закончился?…
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