Peugeot 208 признан Автомобилем года в Европе в 2020 году

Члены жюри высоко оценили смелый дизайн и технологии нового Peugeot 208, а также его электрическую версию и модель с двигателем внутреннего сгорания

110 000 клиентов уже заказали новый Peugeot 208 с момента его запуска в Европе в октябре. 15% из этого числа составляют электрические версии.

Peugeot входит в тройку брендов с наибольшим количеством наград в истории премии Автомобиль года.

Это уже шестой трофей в копилке бренда, ранее Автомобилем года были признаны 3008 в 2017 году, 308 в 2014 году, 307 в 2002 году, 405 в 1988 году и 504 в 1969 году.

Автомобиль года в Европе – престижная международная награда в области автомобилестроения.

В состав жюри входят 60 автомобильных экспертов-журналистов из 23 европейских стран.