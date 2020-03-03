Peugeot 208 признан Автомобилем года в Европе в 2020 году

Peugeot 208 признан Автомобилем года в Европе в 2020 году
03 марта 19:11 2020

Члены жюри высоко оценили смелый дизайн и технологии нового Peugeot 208, а также его электрическую версию и модель с двигателем внутреннего сгорания

110 000 клиентов уже заказали новый Peugeot 208 с момента его запуска в Европе в октябре. 15% из этого числа составляют электрические версии.

Peugeot входит в тройку брендов с наибольшим количеством наград в истории премии Автомобиль года.

PEUGEOT 208

Это уже шестой трофей в копилке бренда, ранее Автомобилем года были признаны 3008 в 2017 году, 308 в 2014 году, 307 в 2002 году, 405 в 1988 году и 504 в 1969 году.

PEUGEOT 208

Автомобиль года в Европе – престижная международная награда в области автомобилестроения.

PEUGEOT 208

В состав жюри входят 60 автомобильных экспертов-журналистов из 23 европейских стран.

На тему:

  Article "tagged" as:
208Peugeotавтомобиль года
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Анонсирован новый Land Rover Defender

Анонсирован новый Land Rover Defender 0

Новые технологии силовых установок: двигатель Mazda SkyActiv

Новые технологии силовых установок: двигатель Mazda SkyActiv 1

Победитель Бахи стартует на ралли-марафоне “Шелковый Путь”

Победитель Бахи стартует на ралли-марафоне “Шелковый Путь” 0

write a comment

1 Comment

  1. Павел Череватенко
    03 марта, 19:19 #1 Павел Череватенко

    А что, 2020-й год уже закончился?…

Only registered users can comment.