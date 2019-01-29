В Азербайджане запустят производство автомобилей ГАЗ

Закладка фундамента завода по сборке автомобилей Горьковского автомобильного завода состоится в ближайшее время. Предприятие будет размещено в промышленном квартале, расположенном в Гаджигабульском районе. На заводе планируется выпуск лёгких коммерческих автомобилей «ГАЗель NEXT» и «ГАЗель БИЗНЕС», а также среднетоннажных грузовиков «ГАЗон NEXT».Напомним, меморандум о создании сборочного производства автомобилей ГАЗ в Азербайджане был подписан Горьковским автомобильным заводом и компанией AzerMash в апреле 2018 года в Баку. В сентябре российское предприятие сообщало, что старт производства запланирован на конец 2019 года.
В рамках совместного проекта «Группа ГАЗ» планирует организовать поставки машинокомплектов, провести обучение и сертификацию производственных специалистов, а также подготовить необходимую документацию и лицензии. В ходе реализации соглашения стороны будут также вести совместную работу по применению ряда компонентов азербайджанского производства в машинах местной сборки.
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