В Азербайджане запустят производство автомобилей ГАЗ

В Азербайджане запустят производство автомобилей ГАЗ
Январь 29 13:05 2019

В Азербайджане возведут современную производственную площадку, которая будет выпускать автомобили марки «ГАЗ»

Закладка фундамента завода по сборке автомобилей Горьковского автомобильного завода состоится в ближайшее время. Предприятие будет размещено в промышленном квартале, расположенном в Гаджигабульском районе. На заводе планируется выпуск лёгких коммерческих автомобилей «ГАЗель NEXT» и «ГАЗель БИЗНЕС», а также среднетоннажных грузовиков «ГАЗон NEXT».Напомним, меморандум о создании сборочного производства автомобилей ГАЗ в Азербайджане был подписан Горьковским автомобильным заводом и компанией AzerMash в апреле 2018 года в Баку. В сентябре российское предприятие сообщало, что старт производства запланирован на конец 2019 года.

В рамках совместного проекта «Группа ГАЗ» планирует организовать поставки машинокомплектов, провести обучение и сертификацию производственных специалистов, а также подготовить необходимую документацию и лицензии. В ходе реализации соглашения стороны будут также вести совместную работу по применению ряда компонентов азербайджанского производства в машинах местной сборки.

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автозаводАзербайджанГАЗ
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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