Infiniti открывает новый дилерский центр в Москве

Infiniti открывает новый дилерский центр в Москве
17 января 16:11 2020

INFINITI объявляет об официальном открытии нового постоянного здания дилерского центра «INFINITI Major Auto», которое теперь полностью соответствует всем стандартам бренда INFINITI и расположено по адресу: г. Москва, Новорижское шоссе, 9 км от МКАД, Major City

Автосалон площадью 617 кв.м. был открыт в декабре 2019 года, и включает в себя шоу-рум на 6 демо-автомобилей и сервисную зону на 2 поста. Для удобства клиентов предусмотрена парковка и комфортабельная зона отдыха.

Квалифицированные специалисты «INFINITI Major Auto» всегда помогут подобрать и заказать индивидуальные решения по пожеланиям клиентов.

Каждому клиенту нового дилерского центра INFINITI будет предложен весь спектр услуг: установка дополнительного оборудования и охранных систем, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей, услуга trade-in, заказ оригинальных запасных частей и аксессуаров к ним.Infiniti открывает новый дилерский центр в МосквеInfiniti открывает новый дилерский центр в Москве

Как и все дилерские центры «INFINITI Major Auto» предоставит своим клиентам полный комплекс услуг по покупке автомобилей, выбору современных кредитных, лизинговых программ и страховых продуктов.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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