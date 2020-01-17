Infiniti открывает новый дилерский центр в Москве

Автосалон площадью 617 кв.м. был открыт в декабре 2019 года, и включает в себя шоу-рум на 6 демо-автомобилей и сервисную зону на 2 поста. Для удобства клиентов предусмотрена парковка и комфортабельная зона отдыха.
Квалифицированные специалисты «INFINITI Major Auto» всегда помогут подобрать и заказать индивидуальные решения по пожеланиям клиентов.
Каждому клиенту нового дилерского центра INFINITI будет предложен весь спектр услуг: установка дополнительного оборудования и охранных систем, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей, услуга trade-in, заказ оригинальных запасных частей и аксессуаров к ним.
Как и все дилерские центры «INFINITI Major Auto» предоставит своим клиентам полный комплекс услуг по покупке автомобилей, выбору современных кредитных, лизинговых программ и страховых продуктов.
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