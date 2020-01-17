Infiniti открывает новый дилерский центр в Москве

INFINITI объявляет об официальном открытии нового постоянного здания дилерского центра «INFINITI Major Auto», которое теперь полностью соответствует всем стандартам бренда INFINITI и расположено по адресу: г. Москва, Новорижское шоссе, 9 км от МКАД, Major City

Автосалон площадью 617 кв.м. был открыт в декабре 2019 года, и включает в себя шоу-рум на 6 демо-автомобилей и сервисную зону на 2 поста. Для удобства клиентов предусмотрена парковка и комфортабельная зона отдыха.

Квалифицированные специалисты «INFINITI Major Auto» всегда помогут подобрать и заказать индивидуальные решения по пожеланиям клиентов.

Каждому клиенту нового дилерского центра INFINITI будет предложен весь спектр услуг: установка дополнительного оборудования и охранных систем, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей, услуга trade-in, заказ оригинальных запасных частей и аксессуаров к ним.

Как и все дилерские центры «INFINITI Major Auto» предоставит своим клиентам полный комплекс услуг по покупке автомобилей, выбору современных кредитных, лизинговых программ и страховых продуктов.