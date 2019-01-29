Renault запускает проект по реабилитации водителей после ДТП

Renault запускает проект по реабилитации водителей после ДТП
Январь 29 09:02 2019

Компания Renault Россия объявляет о старте социального проекта для водителей, нуждающихся в реабилитации после дорожно-транспортных происшествий

Ежегодно на российских дорогах происходят тысячи аварий, в которых, согласно открытым источникам, водители и пассажиры получают не только серьезные физические, но и психологические травмы. Зачастую водители, побывавшие даже в незначительных ДТП, испытывают страх вождения и больше не могут сесть за руль автомобиля. Социальный проект «Тест-драйв адаптация Renault» предлагает помощь в адаптации водителей, которые пережили негативный опыт ДТП, и привлекает внимание к проблеме психологической реабилитации участников дорожного движения.

Совместно с психологическим центром «Динамика» и креативным агентством BBDO Moscow Renault Россия разработала программу адаптации для водителей, которая включает в себя психологическую поддержку и отработку практических навыков вождения.

Каждый участник проекта получит три бесплатных занятия с инструкторами психологического центра «Динамика», которые имеют специализированное психологическое образование:

  • психологическая консультация;
  • практика на специально оборудованной площадке;
  • выезд в город на Renault Logan Stepway, оборудованных дополнительными педалями.

В зависимости от конкретного участника наполнение программы может быть изменено по усмотрению инструкторов психологического центра.Занятия будут проходить в официальном дилерском центре Renault – на базе RTDService (м. Калужская).

Водители, которые нуждаются в помощи после ДТП, могут бесплатно принять участие в проекте, заполнив заявку на сайте drive.renault.ru до 17 февраля 2019 года.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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