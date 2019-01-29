Прототип обновленного Peugeot 3008

Фотошпионам посчастливилось запечатлеть прототип обновленного Peugeot 3008, проходящий снежный тест-драйв

Поскольку максимальное количество фальш-обвеса и камуфляжа сосредоточено в носовой части кроссовера, то, очевидно, самые серьезные перемены произойдут именно здесь. Корма же лишь оклеена пленкой, поэтому больших новостей тут ждать не стоит — только фонари стали уже, а линии крышки багажника лаконичней. В свою очередь, желтые наклейки на заднем стекле и порт для подзарядки на левом борту явственно сигнализируют о том, что под капотом данного прототипа скрывается гибридная силовая установка. Peugeot уже успел рассекретить 3008 с системой Hybrid4, состоящей из 1.6-литрового турбо-бензинового двигателя и двух электромоторов с суммарной общей отдачей 296 л.с. Система Hybrid4 подарила кроссоверу полный привод (один электромотор расположен на задней оси). Пока что в продажу гибридный Peugeot 3008 не поступил, но производитель обещает, что релиз состоится в конце 2019 года. Таким образом становится понятно, что бензин-электрический кросс выйдет на рынок уже в рестайлинговой версии.

Внутреннее убранство модели обогатится усовершенствованной цифровой приборной панелью i-Cockpit, обновленным мультимедиа-информационным комплексом с поддержкой гаджетов и дополнительным функционалом для комфорта и безопасности водителя и пассажиров.

Как сообщается, обновленный Peugeot 3008 2020 модельного года, вместе с гибридной версией Hybrid4, будет представлен в конце текущего года и практически сразу поступит к дилерам французской марки.