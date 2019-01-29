13 отечественных автомобилей с иностранными моторами

Под капотами советских и российских машин можно встретить японские, французские, американские и даже китайские двигатели

Можете с ходу назвать хотя бы три-четыре модели отечественных автомобилей, на которые серийно устанавливались иностранные двигатели? Вот-вот! Людям посвященным приходят на ум разве что Москвич Святогор с двигателем Renault да продукция Горьковского автозавода с «сердцами» компании Chrysler. А те, кто далек от автомобильного мира, при этом вопросе и вовсе впадают в ступор.

Но… стоит заморочиться этим вопросом чуть серьезнее — и на поверхность всплывает целая масса примеров. Оказывается, под капотами советских и российских машин можно встретить японские, французские, американские и даже китайские двигатели. Оставим самое-самое на десерт и начнем с того, о чем знает практически каждый. Москвич Святогор (индекс 2141-02) дебютировал в 1997 году, став рестайлинговой версией обычного «сорок первого». А еще какое-то время спустя обзавелся 2-литровым французским мотором Renault F3R (113 сил). С разгоном до сотни такой Святогор справлялся за 11,5 секунды. Да и внимания F3R требовал гораздо меньше, чем отечественные агрегаты. В 2005 году Daimler-Chrysler начал поставлять в Нижний Новгород двигатели 2.4 DOHC: «четверки» (137 л.с.), известные по моделям Sebring и PT Cruiser, прописались под капотами седанов 3102 и 31105, а также Газелей и Соболей. Кстати, в девяностые тюнинговые конторы оснащали Волги моторами Toyota 3S-FE (2.0 л; 169 сил), V-образными «шестерками» Ford Cologne (3.0 л; 150-195 л.с.) и даже V8 от Rover (3,9 л; 180 л.с.). Ладно-ладно! Эксперименты с Волгами начались еще раньше. Весной 1964 года советско-бельгийская компания Scaldia-Volga S.A., занимавшаяся продажей и обслуживанием советских автомобилей в странах Бенилюкса, начала устанавливать на ГАЗ-21 (на местном рынке машина называлась «М-21 Volga») атмосферные дизели Rover и Peugeot Indenor XUD. Говорят, такие модификации «двадцать первых» имели в Европе устойчивый спрос. Несмотря на «профильное» название, Scaldia-Volga S.A. не гнушалась торговать и Москвичами. Параллельно с Волгами компания успешно реализовывала седаны с индексом 408 (название в Европе — Scaldia 1400 Elite), оснащенные английскими дизелями Perkins. Разгонной динамикой дизельные 408-е похвастаться не могли, но экономичность была в приоритете. Кстати, будущие дизельные Москвичи поставлялись в Европу без двигателей. Ниву в Европе любили всегда. И одним из первых, кто решил устанавливать на волжский вездеход дизельные двигатели Peugeot, стал француз Жан-Жак Пок: его фирма начала осуществлять подобные переделки еще в конце 1980-х. Спустя примерно десятилетие эту идею подберет АВТОВАЗ и запустит мелкосерийное производство Нивы с 1,9-литровым дизелем Peugeot XUD-9SD (63-75 сил). Такие Нивы носили индекс 21215 и шли исключительно на экспорт. Затронув тему российских вездеходов, нельзя обделить вниманием УАЗ Хантер с дизелем Andoria 4СТ90. 2,4-литровые польские безнаддувные дизели мощностью 86 сил стали устанавливать на УАЗы в начале 2000-х. Причем любопытно, что параллельно с Андорией ульяновцы предлагали Хантеры с турбодизелем ЗМЗ-514 (2,24 л; 98 л.с.). УАЗы с отечественным дизелем были динамичнее, экономичнее… и стоили меньше. Грузовик Я-5 грузоподъемностью 5 тонн выпускался Ярославским государственным автозаводом с 1929 по 1934 годы. В движение машину приводила 7-литровая рядная «шестерка» Hercules YXC-B (США), выдающая 94 силы и 372 Н∙м. Всего было выпущено чуть больше двух тысяч «пятитонников». Впоследствии от импорта силовых агрегатов отказались, и производство Я-5 в Ярославле свернули. ЛиАЗ-5256, выпускаемый с 1986 года по настоящее время, перемерил немало двигателей (помимо отечественных КамАЗ 740.10 и ЯМЗ-236HE2 в арсенале автобуса были оппозит Raba-MAN и, разумеется, целая линейка моторов Cummins). И все-таки одним из самых удачных до сих пор считается двигатель Caterpillar 3116 (позже — 3126E). Рядная «шестерка» с турбонаддувом развивала 235 л.с. и 820 Н∙м, отличалась великолепной эластичностью, экономичностью и — при грамотной эксплуатации — высокой надежностью. А вот и еще один весьма интересный автомобиль, о котором многие могут помнить, — ВАЗ-21106. По сути — радикально переработанная «десятка»: с дисковыми задними тормозами, амортизаторами Koni, электроусилителем ZF и 150-сильным двигателем Opel С20ХЕ (такой же устанавливали на купе Opel Calibra). Внешне отличить «сто шестую» можно по обвесу в расширителями задних арок. С первой сотней седан справлялся меньше чем за 10 секунд. СеАЗ-1116 — модификация Оки, оснащенная китайским «трехгоршковым» мотором FAW TJ376QE (лицензионная копия двигателя CB90 от Daihatsu Charade). Серпуховский «хот-хэтч» выпускался в период с 2007 по 2008 годы. 53 лошадиные силы, снятые с литра объема, позволяли набирать сотню за 18 секунд. Для сравнения, Оке с базовым 750-кубовым двухцилиндровым мотором (по сути, половина 1,5-литрового «восьмерочного» двигателя) требовались бесконечные 24 секунды. История компании Marussia Motors была относительно недолгой, но очень яркой. И хотя сегодня «живые» и комплектные суперкары компании можно пересчитать по пальцам, мелкосерийное производство имело место быть. На «Маруси» устанавливали как атмосферные 3,5-литровые ниссановские «шестерки» VQ35 (240-360 л.с.) от Nissan 350Z и Renault Vel Satis, так и 2,8-литровые турбомоторы Cosworth (360 или 420 л.с.). Последний позволял разгоняться до 250 км/ч и набирать сотню за 3,8 секунды. В качестве бонуса хотелось выбрать что-то пускай не серийное, но абсолютно дикое. И я остановился на мотоколяске СМЗ С3-Д с мотором от мотоцикла Honda CB 1100. Найти точные характеристики не удалось, но, думаю, у этой «бесовской повозки» есть все шансы объехать «Марусю» с предыдущей фотографии. При разгоне до сотни — точно! Впрочем, и это еще не всё. Пускай с оговорками, но в эту подборку так и просится президентский седан Aurus Senat. Несмотря на то что 4,4-литровый V8 (598 л.с. + 40-сильный электрический мотор-генератор) создавался силами компании Porsche Engineering, техническое задание было подготовлено инженерами ФГУП «НАМИ». При этом российские конструкторы плотно сотрудничали с немецкими коллегами на протяжении всего цикла. Кстати, собирают двигатель в России.

Источник: