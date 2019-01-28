Hyundai Motor и Tate объявляют об открытии исследовательского центра

Hyundai Motor и Tate объявили о новой совместной масштабной инициативе — учреждении Исследовательского центра Hyundai Tate: Transnational

Hyundai будет поддерживать деятельность центра с января 2019 г. по декабрь 2024 г. параллельно с поддержкой ежегодной программы Hyundai Commission в Турбинном зале галереи Tate Modern, которая стартовала в 2015 г.

За это время центр организует ряд исследовательских мероприятий, включая ежегодный симпозиум, шесть семинаров и мастер-классов, которые будут проходить на площадке Tate и за ее пределами. Он примет активное участие в проведении коллективных исследований и обмене знаниями, позволит учредить пять дополнительных постов куратора в Tate Modern и станет площадкой для изучения искусств в транснациональной перспективе. Для молодых ученых и кураторов будет предложена программа грантов на оплату транспортных расходов, которая поможет в организации и проведении международных конференций.

Новый исследовательский центр позволит существенно расширить деятельность Исследовательского центра Tate: Asia, а также комитета по приобретениям Tate, уделяя особое внимание международным и мультидисциплинарным проектам в сфере искусства. Помимо поддержки международной стратегии приобретений Tate и коллективных проектов планируется создать специализированный и регулярно обновляемый веб-сайт, где будут публиковаться материалы и результаты исследований, а также все шесть отчетов Tate за шесть лет.

Чо Вонхон (Wonhong Cho), исполнительный вице-президент Hyundai Motor Company, отметил: «Исследовательский центр Hyundai Tate: Transnational будет оказывать существенную и продолжительную поддержку не только Tate, но и широкому музейно-исследовательскому сообществу во всем мире с целью изучения транснациональной культуры и искусства. Мы живем в многогранном мире, связанном теснее, чем когда-либо посредством технологий и СМИ. Этот проект предполагает изучение того, как партнерские отношения способны менять подход к исследовательской деятельности и как не попавшие в поле зрения связи могут превращаться в новый инструмент для описания истории». Франсес Моррис (Frances Morris), директор Tate Modern, заявила: «Мы хотим продолжить свою работу по изучению культуры и искусства разных регионов за пределами Западной Европы и Северной Америки, показав, что искусство, художественные направления и их история выходят далеко за границы страны происхождения. Благодаря щедрой поддержке Hyundai Motor мы сможем организовать инновационные исследования в этой области вместе с коллегами во всем мире и привлечь новых членов в команду Tate, в результате чего эта работа станет неотъемлемой частью деятельности Tate».

Эта работа, которую возглавит д-р Ли Сук-Кюн (Dr. Sook-Kyung Lee), старший куратор по международному искусству исследовательского центра Hyundai Tate: Transnational, расширит международную сеть исследователей из Tate Modern, Tate Britain, Tate Liverpool и Tate St Ives. Кураторы и ученые будут раскрывать конкретные темы, связанные с современным искусством, представляя различные коллекции и выставочные программы, и поделятся своим опытом практической работы для поиска ответов на актуальные вопросы.