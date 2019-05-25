ŠKODA вступает в эру электромобилей: состоялась презентация новых серийных электрических автомобилей

ŠKODA вступает в эру электромобилей: состоялась презентация новых серийных электрических автомобилей
Май 25 20:02 2019

Будучи генеральным спонсором Чемпионата мира по хоккею на протяжении многих лет, чешский бренд впервые презентовал свои новые автомобили в рамках мирового первенства.

ŠKODA открыла новую главу в своей 124-летней истории и представила новый суббренд iV. Помимо создания линейки электрических моделей, ŠKODA в рамках данного суббренда разработает единую экосистему, которая сделает эксплуатацию электромобилей максимально простой и удобной для клиентов марки. Полностью электрический ŠKODA CITIGOe iV и новый ŠKODA SUPERB iV с plug-in гибридной силовой установкой ─ первые серийные электромобили марки были представлены публике в столице Словакии Братиславе. Также там состоялась премьера внедорожной версии флагмана чешского бренда ─ нового ŠKODA SUPERB SCOUT.

Новый полностью электрический ŠKODA CITIGOe iV

Новый полностью электрический ŠKODA CITIGOe iV

ŠKODA SUPERB iV с plug-in гибридной силовой установкой

ŠKODA SUPERB iV с plug-in гибридной силовой установкой

ŠKODA CITIGOe iV и ŠKODA SUPERB iV

ŠKODA CITIGOe iV и ŠKODA SUPERB iV

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AMSRUS
AMSRUS

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