ŠKODA вступает в эру электромобилей: состоялась презентация новых серийных электрических автомобилей

ŠKODA открыла новую главу в своей 124-летней истории и представила новый суббренд iV. Помимо создания линейки электрических моделей, ŠKODA в рамках данного суббренда разработает единую экосистему, которая сделает эксплуатацию электромобилей максимально простой и удобной для клиентов марки. Полностью электрический ŠKODA CITIGOe iV и новый ŠKODA SUPERB iV с plug-in гибридной силовой установкой ─ первые серийные электромобили марки были представлены публике в столице Словакии Братиславе. Также там состоялась премьера внедорожной версии флагмана чешского бренда ─ нового ŠKODA SUPERB SCOUT.
Новый полностью электрический ŠKODA CITIGOe iV
ŠKODA SUPERB iV с plug-in гибридной силовой установкой
ŠKODA CITIGOe iV и ŠKODA SUPERB iV
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