Академия Renault Sport объявляет состав команды на 2019 год

Renault Sport Racing объявила, что в сезоне 2019 года в программе Академии Renault Sport будут участвовать китайский гонщик Гуанью Чжоу и бразильский юниор Кайо Колле

Они присоединятся к действующему чемпиону Еврокубка Formula Renault Максу Фьютреллу, молодому победителю Еврокубка Кристиану Лундгаарду и Виктору Мартинсу, которые выступали в прошлом сезоне и продолжат участие в программе 2019 года. Чемпион Серии GP3 Антуан Юбер, аффилированный пилот прошлого сезона, становится полноправным членом Академии. В 2019 году четыре пилота будут участвовать в гонках, совмещенных с Гран-при Формулы-1: Антуан и Гуанью (в Чемпионате FIA Формула-2), Макс и Кристиан (Чемпионат FIA Формула-3). Виктор и Кайо будут выступать на Еврокубке Formula Renault, который пройдет на девяти автодромах Гран-при, включая Монако и Яс Марина. Гуанью станет пилотом развития команды Renault F1 в сезоне 2019 года.

Члены Академии смогут использовать богатый опыт Renault в области автоспорта для дальнейшего развития своих навыков и улучшения личных результатов, получат медийную и маркетинговую поддержку, пройдут физическую, психологическую, а также техническую подготовку на базах команды Renault F1 в Энстоне (Великобритания) и Вири-Шатийон (Франция).

Директор Академии Renault Sport Миа Шаризман:«Я уверен в возможностях шести пилотов, которых мы взяли в программу 2019 года. Каждый из них уже продемонстрировал качества, необходимые для победы в гонках и борьбы за титул чемпиона, что говорит о серьезных перспективах этого состава. По мере развития программы нам приходится ужесточать требования к членам Академии. Нас полностью устраивает наш подход, который принесет свои плоды в конце года, когда пилоты Академии будут соревноваться за место в составе команды Формулы-1. А сейчас мы поставили перед каждым из шести участников индивидуальные цели на сезон и будем с удовольствием следить за их прогрессом».

Управляющий директор Renault Sport Racing Сириль Абитбуль:«Мы очень рады иметь такую команду талантливых пилотов в Академии Renault Sport. Все шесть человек продемонстрировали свои таланты в юношеских категориях, и мы с нетерпением ждем возможности работать с ними в 2019 году. Для команды Формулы-1 очень удобно иметь группу выдающихся пилотов, всегда готовых прийти на помощь, и Академия продолжит быть своеобразной базой поддержки в будущем. Мы хотим продолжить сотрудничество с Максом, Кристианом, Антуаном и Виктором и с радостью приветствуем в команде Гуанью и Кайо. Мы предоставим всю необходимую поддержку шести пилотам в течение сезона, который, я надеюсь, станет для них исключительно успешным».

Академия Renault Sport была образована в 2016 г. для поиска и профессионального развития автогонщиков в рамках юношеских гоночных чемпионатов с целью подготовки выпускников Академии к борьбе за место в Формуле-1. Академия, создание которой было приурочено к возрождению команды Renault F1, в конечном счете рассчитывает, что выпускники Академии будут способны принести команде титул чемпиона мира.

В 2019 г. начинается второй трехлетний этап программы, который предусматривает укрепление связей между группой юных пилотов Renault и командой Формулы-1.