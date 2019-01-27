Выпущено 5 миллионов Volkswagen Tiguan

Volkswagen отмечает юбилей: на заводе в Вольфсбурге с конвейера сошел пятимиллионный Tiguan

В России по результатам 2018 года Tiguan в очередной раз оказался среди лидеров продаж (33.530 автомобилей). Его продажи превысили показатели 2017 года на 37%, и Tiguan вышел в России на первое место по продажам в своем сегменте (A-SUV).

Производство Tiguan было запущено в 2007 г. на заводе Volkswagen в Вольфсбурге, что стало началом истории успеха кроссовера. Уже в 2008 году с конвейера сошло более 120.000 автомобилей. За этим последовал неуклонный рост: в 2015 году во всем мире было продано уже более 500.000 единиц Tiguan. Второе поколение Tiguan появилось в 2016 году, и это был первый кроссовер от Volkswagen на платформе MQB. В 2017 году было продано уже более 700.000 Tiguan и Tiguan Allspace. А 2018 год стал самым успешным в истории модели: продажи Tiguan достигли почти 800.000 единиц, что стало очередным свидетельством популярности и успеха этого компактного кроссовера. Сегодня Tiguan и Tiguan Allspace производятся на четырех заводах Volkswagen (в России, Германии, Китае и Мексике) и предлагаются на ключевых рынках во всем мире.