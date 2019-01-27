Выпущено 5 миллионов Volkswagen Tiguan

Выпущено 5 миллионов Volkswagen Tiguan
Январь 27 19:02 2019

Volkswagen отмечает юбилей: на заводе в Вольфсбурге с конвейера сошел пятимиллионный Tiguan

В России по результатам 2018 года Tiguan в очередной раз оказался среди лидеров продаж (33.530 автомобилей). Его продажи превысили показатели 2017 года на 37%, и Tiguan вышел в России на первое место по продажам в своем сегменте (A-SUV).

Производство TiguanПроизводство Tiguan было запущено в 2007 г. на заводе Volkswagen в Вольфсбурге, что стало началом истории успеха кроссовера. Уже в 2008 году с конвейера сошло более 120.000 автомобилей. За этим последовал неуклонный рост: в 2015 году во всем мире было продано уже более 500.000 единиц Tiguan. Производство TiguanВторое поколение Tiguan появилось в 2016 году, и это был первый кроссовер от Volkswagen на платформе MQB. В 2017 году было продано уже более 700.000 Tiguan и Tiguan Allspace. А 2018 год стал самым успешным в истории модели: продажи Tiguan достигли почти 800.000 единиц, что стало очередным свидетельством популярности и успеха этого компактного кроссовера.volkswagen_tiguanСегодня Tiguan и Tiguan Allspace производятся на четырех заводах Volkswagen (в России, Германии, Китае и Мексике) и предлагаются на ключевых рынках во всем мире.

На тему:

  Article "tagged" as:
TiguanVolkswagenюбилей
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

В столичном регионе ожидается понижение температуры до 0 градусов

В столичном регионе ожидается понижение температуры до 0 градусов 0

УАЗ Патриот c «автоматом» завершает дорожные испытания

УАЗ Патриот c «автоматом» завершает дорожные испытания 0

Совет Федерации будет анализировать обоснованность и эффективность системы “Платон”

Совет Федерации будет анализировать обоснованность и эффективность системы “Платон” 6

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.