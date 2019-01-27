Mitsubishi Eclipse Cross празднует свой первый День рождения

В честь праздника Mitsubishi Eclipse Cross обзавелась новым вариантом двигателя и другими обновлениями

Всего через год после своего появления Mitsubishi Eclipse Cross уже преодолел рубеж в 80 000 проданных автомобилей по всему миру. Впервые запущенный в Европе, России, Японии и США в начале 2018 года, Eclipse Cross стал хитом во всем мире, благодаря синтезу преимуществ SUV и привлекательности стиля купе.

“Eclipse Cross предлагает нечто действительно отличное от других в секторе компактных внедорожников”, – сказал Юитиро Хаяси (Yuichiro Hayashi), главный специалист по продукту. “Чтобы создать яркий внешне, но надежный автомобиль, мы объединили стильные линии купе с функциональностью внедорожника Mitsubishi и отличными ходовыми характеристиками. Его глобальный успех является доказательством того, что эта концепция нашла отклик у клиентов по всему миру».

В 2019 году Mitsubishi Motors продолжит радовать покупателей новыми функциями и опциями:

– Новый вариант дизельного двигателя 388 Нм при 2000 об/мин, с системой полного привода и новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач