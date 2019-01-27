Mitsubishi Eclipse Cross празднует свой первый День рождения

Mitsubishi Eclipse Cross празднует свой первый День рождения
Январь 27 15:09 2019

В честь праздника Mitsubishi Eclipse Cross обзавелась новым вариантом двигателя и другими обновлениями

Всего через год после своего появления Mitsubishi Eclipse Cross уже преодолел рубеж в 80 000 проданных автомобилей по всему миру. Впервые запущенный в Европе, России, Японии и США в начале 2018 года, Eclipse Cross стал хитом во всем мире, благодаря синтезу преимуществ SUV и привлекательности стиля купе.Mitsubishi Eclipse Cross

“Eclipse Cross предлагает нечто действительно отличное от других в секторе компактных внедорожников”, – сказал Юитиро Хаяси (Yuichiro Hayashi), главный специалист по продукту. “Чтобы создать яркий внешне, но надежный автомобиль, мы объединили стильные линии купе с функциональностью внедорожника Mitsubishi и отличными ходовыми характеристиками. Его глобальный успех является доказательством того, что эта концепция нашла отклик у клиентов по всему миру».

В 2019 году Mitsubishi Motors продолжит радовать покупателей новыми функциями и опциями:

– Новый вариант дизельного двигателя 388 Нм при 2000 об/мин, с системой полного привода и новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач

– Активное управление торможением в поворотах доступное для версий 2WD

– Бортовая телематика Mitsubishi Connect

– Новый дизайн легкосплавных дисков

В дополнение к успеху продаж, Eclipse Cross был назван Автомобилем 2019 года по результатам конференции исследователей и журналистов Японии. Престижная премия присуждается экспертами RJC, а победитель выбирается из всех японских моделей, представленных на внутреннем рынке.

Совокупный объем продаж по состоянию на 31 декабря 2018 года:
  • Европа: 33,287 продаж
  • Северная Америка: 14,026 продаж
  • Австралия и Н. Зеландия: 9,332 продажи
  • Япония: 11,592 продажи
  • Россия: 2,962 продажи
  • Другие страны: 8,915 продаж

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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