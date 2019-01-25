Bentley представит исключительную модель ограниченной серии

Bentley представит исключительную модель ограниченной серии
Январь 25 23:02 2019

Bentley представит новую эксклюзивную модель в честь столетнего юбилея компании

В 1919 году Уолтер Оуэн Бентли создал компанию с одной целью – построить «мощный и быстрый автомобиль, лучший в своем классе». С тех пор именно этот подход остается руководящим принципом, вдохновляет на развитие и делает Bentley ведущим мировым производителем роскошных автомобилей. 10 июля 2019 года Bentley исполнится 100 лет. Этот знаковый этап, которого достигли лишь немногие другие компании, станет прекрасным поводом отдать дань уважения наследию Bentley, отметить глобальные успехи сегодняшнего дня и заглянуть в многообещающее будущее.

На Женевском автосалоне, который стартует 5 марта 2019 года, марка Bentley представит исключительную модель ограниченной серии, созданную в честь столетнего юбилея компании.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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