Nissan LEAF признан самым продаваемым автомобилем в Норвегии и Европе

Nissan LEAF признан самым продаваемым автомобилем в Норвегии и бестселлером среди электромобилей в Европе

По мере роста привлекательности электромобилей (EV) для покупателей, по всей Европе увеличиваются продажи отмеченного наградами электромобиля NissanLEAF. Особенным успехом LEAF пользуется в Норвегии, где все больше людей предпочитают EV любым другим автомобилям, представленным на рынке.

В 2018 году в этой стране нашли своих хозяев более 12 тысяч Nissan LEAF; такой объем продаж объясняется большим вниманием нации к «устойчивой» (то есть, экологически чистой и безопасной) технике.

Благодаря стабильно высокому спросу на LEAF в 2018 году, он стал самым популярным электромобилем в Европе: в общей сложности, на континенте продано более 40 тысяч единиц.

Чтобы гарантировать, что и в дальнейшем LEAF останется самым конкурентоспособным электромобилем на рынке, компания Nissan недавно представила две новые модификации модели для Европейских покупателей. Линейку LEAF пополнил новый Nissan LEAF e+ 3.ZERO Limited Edition, оборудованный модернизированной батареей мощностью 62 кВт. Она повышает тягово-динамические характеристики и обеспечивает пробег 385 км без подзарядки.

Вторая модификация – Nissan LEAF 3.ZERO с аккумуляторной батареей мощностью 40 кВт – добавляет к оборудованию европейского электромобиля информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым дисплеем. Эта система предлагает дополнительные подключаемые сервисы, такие как навигация «от порога до порога». Кроме того, с начала продаж LEAF 3.ZERO в Европе для него будет доступно усовершенствованное приложение NissanConnect EV.

Помимо новых подключаемых сервисов, у LEAF 3.ZERO есть и другие достоинства: свежие цвета кузова и варианты отделки интерьера, включая контрастною окраску крыши, расширяют возможности персонализации автомобиля и делают его еще более привлекательным для покупателей.

Оба новых автомобиля – Nissan LEAF e+ 3.ZERO Limited Edition и Nissan LEAF 3.ZERO – можно заказать на рынках Европы уже сейчас. Первые поставки ожидаются, соответственно, летом 2019 года и в мае 2019 года.