Dongfeng Aeolus Shine Max – объявлена цена, стартовали продажи

Официальный дистрибьютор легковых автомобилей Donfeng, компания Моторинвест, привносит на российский автомобильный рынок новое дыхание в бизнес-сегменте с впечатляющим Dongfeng Aeolus Shine Max. Элегантный седан бизнес-класса становится первым представителем новой линейки Aeolus, разработанной специально для России, и уже доступен для заказа во всех авторизованных дилерских центрах Donfeng на просторах страны. Новинка, впечатляющая своими возможностями, представлена в максимальной комплектации Luxury, демонстрируя четыре вариации окраски кузова на выбор: изысканный белый, глубокий черный, стильный серый и волнующий синий. Стоимость этой изысканной модели стартует от 2 990 000 рублей.

В автомобиле реализован полный набор передовых технологий безопасности и водительской помощи. В его арсенале – передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, антиблокировочная система с распределением тормозных усилий, система антипробуксовки и электронная система курсовой стабилизации. Помимо этого, седан оборудован камерами панорамного обзора с высоким разрешением, двенадцатью ультразвуковыми радарами и пятью радарами миллиметрового диапазона, которые обеспечивают надежный контроль окружающей обстановки в пределах 200 метров вокруг автомобиля.

Dongfeng Aeolus Shine Max 2023

Dongfeng Aeolus Shine Max 2023

Dongfeng Aeolus Shine Max 2023

Dongfeng Aeolus Shine Max 2023

Dongfeng Aeolus Shine Max 2023

Важным элементом функциональности авто является адаптивный круиз-контроль, а также системы предотвращения фронтальных столкновений (FCWS) и столкновений сзади на перекрестках (RCTA), обнаружения пешеходов с функцией экстренного торможения (AEB), мониторинга слепых зон (BSD), удержания в полосе движения, предупреждения о дорожных опасностях и распознавания дорожных знаков (TSR). Датчики парковки, автоматический электронный стояночный тормоз и интеллектуальный ассистент при движении (ICA) дополняют впечатляющий перечень возможностей Dongfeng Aeolus Shine Max, который взаимодействует с другими системами помощи водителю как на автостраде, так и в условиях городских пробок.

Основой для новинки послужила современная модульная платформа DSMA, которая привнесла в автомобиль электроусилитель рулевого управления, многорычажную заднюю подвеску, передний привод и поперечно установленный двигатель. Движению седана придает силу высокоэффективный турбированный двигатель рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 190 л. с., работающий с семиступенчатой роботизированной трансмиссией, оснащенной двумя “мокрыми” сцеплениями.

Заслуживает внимания, что благодаря уникальным характеристикам подвески и передовой технологической начинке, бизнес-седан Dongfeng Aeolus Shine Max обеспечивает исключительно комфортное, эргономичное и безопасное перемещение как в городских условиях, так и на открытых дорогах, независимо от погодных и дорожных условий.