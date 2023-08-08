Dongfeng Aeolus Shine Max – объявлена цена, стартовали продажи

Dongfeng Aeolus Shine Max – объявлена цена, стартовали продажи
08 августа 17:11 2023

Официальный дистрибьютор легковых автомобилей Donfeng, компания Моторинвест, привносит на российский автомобильный рынок новое дыхание в бизнес-сегменте с впечатляющим Dongfeng Aeolus Shine Max. Элегантный седан бизнес-класса становится первым представителем новой линейки Aeolus, разработанной специально для России, и уже доступен для заказа во всех авторизованных дилерских центрах Donfeng на просторах страны. Новинка, впечатляющая своими возможностями, представлена в максимальной комплектации Luxury, демонстрируя четыре вариации окраски кузова на выбор: изысканный белый, глубокий черный, стильный серый и волнующий синий. Стоимость этой изысканной модели стартует от 2 990 000 рублей.

В автомобиле реализован полный набор передовых технологий безопасности и водительской помощи. В его арсенале – передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, антиблокировочная система с распределением тормозных усилий, система антипробуксовки и электронная система курсовой стабилизации. Помимо этого, седан оборудован камерами панорамного обзора с высоким разрешением, двенадцатью ультразвуковыми радарами и пятью радарами миллиметрового диапазона, которые обеспечивают надежный контроль окружающей обстановки в пределах 200 метров вокруг автомобиля.

  • Dongfeng Aeolus Shine Max 2023
    Dongfeng Aeolus Shine Max 2023
  • Dongfeng Aeolus Shine Max 2023
    Dongfeng Aeolus Shine Max 2023
  • Dongfeng Aeolus Shine Max 2023
    Dongfeng Aeolus Shine Max 2023
  • Dongfeng Aeolus Shine Max 2023
    Dongfeng Aeolus Shine Max 2023
  • Dongfeng Aeolus Shine Max 2023
    Dongfeng Aeolus Shine Max 2023

Важным элементом функциональности авто является адаптивный круиз-контроль, а также системы предотвращения фронтальных столкновений (FCWS) и столкновений сзади на перекрестках (RCTA), обнаружения пешеходов с функцией экстренного торможения (AEB), мониторинга слепых зон (BSD), удержания в полосе движения, предупреждения о дорожных опасностях и распознавания дорожных знаков (TSR). Датчики парковки, автоматический электронный стояночный тормоз и интеллектуальный ассистент при движении (ICA) дополняют впечатляющий перечень возможностей Dongfeng Aeolus Shine Max, который взаимодействует с другими системами помощи водителю как на автостраде, так и в условиях городских пробок.

Основой для новинки послужила современная модульная платформа DSMA, которая привнесла в автомобиль электроусилитель рулевого управления, многорычажную заднюю подвеску, передний привод и поперечно установленный двигатель. Движению седана придает силу высокоэффективный турбированный двигатель рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 190 л. с., работающий с семиступенчатой роботизированной трансмиссией, оснащенной двумя “мокрыми” сцеплениями.

Заслуживает внимания, что благодаря уникальным характеристикам подвески и передовой технологической начинке, бизнес-седан Dongfeng Aeolus Shine Max обеспечивает исключительно комфортное, эргономичное и безопасное перемещение как в городских условиях, так и на открытых дорогах, независимо от погодных и дорожных условий.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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