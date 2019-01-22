Назначен новый президент региональной штаб квартиры Hyundai

Назначен новый президент региональной штаб квартиры Hyundai
Январь 22 15:06 2019

С января 2019 года новым президентом региональной штаб-квартиры, отвечающей за Россию и ряд стран СНГ, а также генеральным директором ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» назначен г-н Сон Кёнгсу

Г-н Сон начал работу в Hyundai Motor в 1985 году. Более тридцати лет он работал в различных подразделениях компании и на зарубежных заводах Hyundai Motor. С 1998 – 2001 год Сон Кёнгсу работал на автомобильном заводе в Турции, с 2001 – 2003 год занимал руководящую должность на заводе в Индии, а с 2011 – 2015 год отвечал за вопросы качества на заводе, расположенном в США.

Г-н Сон Кёнгсу родился 3 августа 1960 года. Он закончил Университет Пусана в Республике Корея по специальности инженера-механика. Г-н Сон женат, воспитывает двух дочерей.

В конце 2018 года в рамках глобальной реорганизации Hyundai Motor в России открылась региональная штаб-квартира, которая отвечает за планирование и операционное управление производством в России и странах СНГ (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Республика Армения, Туркменистан). Подразделение призвано обеспечить более высокую степень интеграции в рынки региона, чтобы компания могла активно реагировать на быстрые изменения и развитие рыночных трендов и потребностей клиентов.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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