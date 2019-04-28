Российская премьера нового Range Rover Evoque

4 короткометражных фильма были сняты к премьере нового Range Rover Evoque в Москве

В Москве состоялась российская премьера нового Range Rover Evoque. Сегодня мы рады представить вашему вниманию 4 короткометражных фильма, снятых специально к этому событию.

Каждая из четырех новелл погружает зрителей в определенную атмосферу, отображая современное урбанистичное общество яркими, порой гротескными мазками.

Все ленты в той или иной степени посвящены городу, меняющему саму суть человека, однако лейтмотив нового Range Rover Evoque позволяет расширить границы существующего мира и изменить отношение к происходящему – как у героев картин, так и у самих зрителей.

Режиссерами короткометражных фильмов стали Аксинья Гог, Антон Мамыкин, Антон Миронович и Павел Иванов. В съемках приняли участие Леонид Барац, Максим Матвеев и другие актеры.