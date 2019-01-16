Cadillac показал свой первый электромобиль

Модель станет первым электромобилем GM нового поколения

«Электромобиль Cadillac поразит рынок кроссоверов и удовлетворит потребности клиентов во всем мире, – сказал Стив Карлайл (SteveCarlisle), президент Cadillac. – Он станет истинным воплощением роскоши, инноваций и высочайшей мобильности».

Название электромобиля Cadillac и дополнительные подробности будут раскрыты ближе к запуску в производство. Текущее заявление является частью стратегии агрессивного наступления на рынок, объявленного Cadillac на прошлой неделе в рамках Автосалона в Детройте. Помимо демонстрации абсолютно нового кроссовера XT6, компания также намекнула на новый Escalade и на планируемый к выпуску спортивный седан. Cadillac будет представлять по одной новой модели каждые шесть месяцев до 2021 года.

Платформа EV компании GM, которую впервые использует Cadillac, будет гибкой, что позволит компании быстро реагировать на предпочтения клиентов благодаря относительно коротким срокам проектирования и разработки. В перспективе линейка моделей Cadillac расширится за счет большого разнообразия форм кузова, которые будут созданы на основе этой архитектуры.

Наиболее передовыми компонентами этой платформы являются силовые агрегаты и элементы батарей, разработанные для применения во всех модельных линейках GM в разных странах. Платформы EV могут комплектоваться передним, задним или полным приводом, а мощность их аккумуляторных систем будет подбираться в зависимости от автомобиля.