Hyundai Motor представила антропоцентричную концепцию мобильности будущего

Hyundai Motor считает технологии и инновации предназначенными для удовлетворения нужд людей. Поэтому, чтобы подчеркнуть важность разработки новых видов мобильности, которые повышают качество жизни и способствуют развитию человеческого общества, в качестве темы форума была выбрана антропоцентричная мобильность.
«Города и услуги мобильности изначально развивались в интересах людей, — объясняет Чон Исон. — Именно поэтому мы прилагаем большие усилия для изучения антропоцентричного будущего с общегуманитарной точки зрения».
«2050 — Сан-Франциско будущего» в представлении участников проекта «Город будущего 2050»
С этой целью Hyundai Motor учредила Консультационный совет по антропоцентричным городам, в который входят эксперты из разных сфер деятельности, таких как инженерные разработки, городское планирование и психология. Используя полученные в ходе его работы аналитические данные, Hyundai Motor с начала этого года разрабатывает концепцию городов будущего и планирует опубликовать результаты исследования к 2020 году.
Кроме того, Hyundai ведет и проект «Город будущего 2050» для сбора прогнозов о городах будущего в разных регионах планеты, которые станут руководством по развитию «умных» городов.
В списке докладчиков Форума присутствовали архитектор Питер Кэлторп (Peter Calthorpe), председатель совета директоров H2Energy Рольф Юбер (Rolf Huber) и глава Uber Elevate Эрик Эллисон (Eric Allison), а также основатель и генеральный директор Rimac Automobili Мате Римак (Mate Rimac) и соосновательница Grab Ху Лин Тань (Hooi Ling Tan).
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