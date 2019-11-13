Hyundai Motor представила антропоцентричную концепцию мобильности будущего

Hyundai Motor объявила о планировании своей стратегии развития мобильности будущего на принципах антропоцентризма. Исполнительный вице-президент Чон Исон в программной речи на Форуме мобильных инноваций 2019 заявил о стремлении Hyundai внедрять инновации, способствующие прогрессу человеческого общества

Hyundai Motor считает технологии и инновации предназначенными для удовлетворения нужд людей. Поэтому, чтобы подчеркнуть важность разработки новых видов мобильности, которые повышают качество жизни и способствуют развитию человеческого общества, в качестве темы форума была выбрана антропоцентричная мобильность.

«Города и услуги мобильности изначально развивались в интересах людей, — объясняет Чон Исон. — Именно поэтому мы прилагаем большие усилия для изучения антропоцентричного будущего с общегуманитарной точки зрения».

С этой целью Hyundai Motor учредила Консультационный совет по антропоцентричным городам, в который входят эксперты из разных сфер деятельности, таких как инженерные разработки, городское планирование и психология. Используя полученные в ходе его работы аналитические данные, Hyundai Motor с начала этого года разрабатывает концепцию городов будущего и планирует опубликовать результаты исследования к 2020 году.

Кроме того, Hyundai ведет и проект «Город будущего 2050» для сбора прогнозов о городах будущего в разных регионах планеты, которые станут руководством по развитию «умных» городов.

В списке докладчиков Форума присутствовали архитектор Питер Кэлторп (Peter Calthorpe), председатель совета директоров H2Energy Рольф Юбер (Rolf Huber) и глава Uber Elevate Эрик Эллисон (Eric Allison), а также основатель и генеральный директор Rimac Automobili Мате Римак (Mate Rimac) и соосновательница Grab Ху Лин Тань (Hooi Ling Tan).