Заводы Ford в России могут быть закрыты

Компания Ford занялась пересмотром своих стратегических планов в Европе

Из-за убытков и падения доли рынка европейское отделение Ford готовится “порезать” модельный ряд, свернув выпуск компактвэнов и минивэнов и оставив в местном производстве лишь кроссоверы и фургоны. А значит, дело не обойдется без сокращений персонала. Об этом сообщил вице-президент по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки Стивен Армстронг, на которого ссылается “Авторевю”.

По данным издания, изменения в работе компании могут привести к тому, что из европейских легковушек в гамме останется только Ford Focus. Выпуск Mondeo могут перенести в Китай, а Fiesta – в Индию, поближе к потенциальным рынкам сбыта и дешевой рабочей силе.

Угроза висит и над российскими заводами Ford, которые тоже могут попасть под сокращения. Армстронг сообщил, что будущее убыточного совместного предприятия Ford Sollers сейчас под вопросом, и решение по заводу примут во втором квартале.

Хотя издание сообщает, что, по имеющейся в его распоряжении информации, судьба российского завода почти решена. Если сбудется “плохой” сценарий, в строю останется только производство фургонов Ford Transit на заводе в Елабуге. Сборочные же площадки в Набережных Челнах и Всеволожске остановят выпуск, а производимые там Fiesta, Focus, Mondeo и EcoSport будут или импортировать, или вообще уберут с рынка.

Источник.