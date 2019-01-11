Из Питера до Москвы на авто: есть ли смысл?

Сколько стоит проезд по «платнику»? Правда ли, что там почти нет заправок и камер?

Ещё недавно поездка из Москвы в Санкт-Петербург была стрессом: пробки в районе крупных населённых пунктов, мучительные обгоны дальнобойщиков, рваный ритм из-за бесчисленных ограничений 50-60 и куча затраченного времени. Сегодня альтернативой старой дороге М10 выступает платная М11, которая покрывает уже примерно половину пути из одной столицы в другую. Мы прокатились по этому маршруту, чтобы выяснить, насколько комфортна сегодня «питерская» трасса и чего ожидать от неё в ближайшем будущем, когда достроят недостающие участки.

Из каких отрезков состоит дорога Москва — Санкт-Петербург сегодня?

Сейчас путь в каждую сторону можно разделить на четыре сегмента — два платных, относящихся к новой трассе М11, и два бесплатных на старой автомагистрали М10. Старт из Москвы начинается сразу с 85-километрового «платника», который идёт мимо Химок, аэропорта Шереметьево, Зеленограда, Солнечногорска и сразу за Клином в районе деревни Ямуга заканчивается пересечением с обычной бесплатной трассой М10. Кстати, обратно в сторону Москвы в районе той же Ямуги заехать пока не получится, потому что не готов съезд. Придётся въезжать на М11 через Клин.

Далее — около 100 километров по обычной старой дороге M10 в объезд Твери. После этого начинается третий отрезок — снова платный и протяжённостью аж 335 километров, с 208 по 543. Он идёт по довольно глухим местам (на мобильный интернет не рассчитывайте) и позволяет миновать Вышний Волочёк, а также выскочить на прямик к Питеру чуть дальше за Великим Новгородом. Наконец, от деревни Мясной Бор, где заканчивается второй «платник» до питерского КАДа — последние 145 километров пути по обычной трассе. Теперь подробнее о каждом отрезке.

Что с трафиком, камерами и инфраструктурой?

Первые 20 километров от Москвы примерно до съезда в Зеленоград платная трасса имеет по 4-5 полос в каждом направлении, а дальше становится двухполосной. И вместе с полосами где-то в том же месте пропадает освещение — ночью ехать неприятно. Тем более, что каждый километр этого подмосковного платного отрезка обходится в среднем в четыре раза дороже, чем участок от Твери до Великого Новгорода! Автомобилей мало, а двигающихся на сверхзвуковых скоростях — вообще единицы.

Следующий участок до объездной Твери изобилует населёнными пунктами и достаточно загружен с точки зрения трафика. Особенно неприятно ехать в обратном направлении: из Питера следует огромное количество автовозов, которые не желают соблюдать «+20» в населённых пунктах и едут чуть быстрее, чем педантичный водитель. Это порождает бесконечные и бессмысленные рокировки — в «населёнке» фуры еле-еле обгоняют законопослушных водителей, а вне деревень легковушки и грузовики снова меняются местами. Понятно, что дальнобойщики экономят топливо и знают камеры наизусть, но эти обгоны туда-сюда раздражают.

Ленинградское шоссе, являющее собой часть дороги М10 и огибающее Тверь — приятная хорошо освещённая дорога с минимумом «населёнок» и 2-3 полосами в каждую сторону. Она выводит нас к началу второго платного участка М11, от Твери до Великого Новгорода. Это настоящий автобан, растянувшийся в дремучих лесах на три с лишним сотни километров! Идеальное покрытие и хорошее освещение по всей протяжённости, достаточная инфраструктура и отсутствие необходимости проходить через промежуточные пункты оплаты — дорога мечты! Ещё и недорогая, в сравнении с подмосковной.

Ограничение скорости — 110 км/ч и на некоторых участках даже 130. Камер нет, поэтому вопрос темпа передвижения фактически упирается только в расход топлива автомобиля — заправки встречаются лишь каждые 70 километров (лучше не опускать уровень топлива ниже четверти бака). Поэтому самый комфортный автомобиль для такого прострела — дизельный седан с высокой крейсерской скоростью и низким расходом топлива.

А вот места для отдыха встречаются чаще заправок — примерно каждые 20 км. Они представляют собой просторные парковки с лавочками и беседкой, где можно сделать привал. К сожалению, кофе или что-нибудь перекусить на большинстве из них вы не купите. Об АЗС и парковках сообщают информационные табло на трассе. И они же извещают об остановившемся аварийном автомобиле или уборке снега на том или ином участке.

Кстати, застав снег, мы оценили качество уборки — чистильщики выходят на трассу оперативно и в большом количестве, но всё равно в сильный снегопад невозможно мгновенно очистить такую огромную магистраль, поэтому какие-то расстояния приходится преодолевать по заметённой дороге. В этом случае дальнобойщики мгновенно пробивают колею в правой полосе (дорога двухполосная), а вот чтобы обогнать их по левой, надо обладать уверенными навыками зимней езды и хорошими шинами.

Когда эта шикарная дорога заканчивается, до Питера остаются примерно 150 километров по обычной трассе М10 — без разделительного барьера и с переменной полосностью. Она имеет нормальное покрытие, прилично освещена и не слишком докучает населёнными пунктами, но из-за высокой загрузки темп передвижения по этому участку не высокий. Спасает только то, что в каждую сторону одна полоса периодически превращается в две, и можно спокойно обогнать вереницу дальнобоев.

Что касается контроля скорости, то на платных участках камер не замечено, на участке Великий Новгород — Санкт-Петербург их мало и в основном в населённых пунктах, то же самое на объездной Твери. А вот между Клином и Тверью радаров хватает, в том числе «частных» мобильных треног и микроавтобусов-«жирафов», особенно на выездах из деревень. На длинном отрезке М11 встречаются протяжённые зоны с суровым ограничением скорости из-за строительных работ, только вот самих работ там нет и в помине — просто висят знаки.

Сколько стоит дорога и как оплачивать?

Платная дорога М11 устроена так, чтобы брать талончик на въезде, а платить только на выезде. Оплата возможна банковской картой, телефоном, наличными или по транспондеру. Последний ещё и даёт скидки на проезд. Несколько поездок по М11 не дали нам достаточной статистики по загруженности пунктов оплаты, но имеющийся опыт положительный — коридоров достаточно, больших очередей не скапливалось, все или почти все полосы работают для проезда, сообщает источник.

Стоимость зависит от типа автомобиля, дня недели, времени суток и способа оплаты. Общие правила таковы: мотоциклам скидок нет, с большим прицепом дороже, на некоторых участках ночью дешевле. На ближайшем к Москве участке 15-18 км есть ещё дифференциация ночь-утро-день-вечер и по дням недели: дешевле всего ездить в любой день с 01:00 до 06:00, а дороже — вечером в пятницу и воскресенье и в зависимости от направления (в соответствии с типичной для выходных загрузкой, которая чем выше — тем дороже).

Транспондер даёт скидку 20% на большинстве участков, а на втором длинном платном отрезке, что ближе к Питеру — все 40, если ехать его целиком. Система подсчёта тарифов усложняется тем, что у платных участков трассы М11 разные владельцы: отрезок 15-58 км под Москвой находится в ведении Северо-Западной Концессионной Компании, а участок 58-97 и 208-543 км принадлежит Автодору. Отсюда разные тарифы: у СЗКК проезд стоит намного дороже.

Но для конечного пользователя это неважно, так как никакой физической границы между участками Автодора и СЗКК на дистанции 15-97 км нет, и конечную сумму водитель узнаёт и оплачивает один раз — на выбранном им выезде с «платника». А пользователи транспондеров могут подключить интероперабельность — функцию использования одного единственного устройства на всех платных трассах — М1, М4, М3, М11 и ЗСД в Санкт-Петербурге.