Nissan Motor сокращает производство в Китае

Причиной для этого является уменьшение покупательского спроса

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники, компания Nissan Motor в ближайшие три месяца сократит объемы производства автомобилей в Китае. Компания, по данным источников, сократит производство на трех своих заводах в этой стране и выпустит на 30 тысяч меньше автомобилей в период с декабря по февраль. При этом количество автомобилей, которые Nissan Motor должен был бы выпустить за этот период, не указывается. Но с декабря 2017 по февраль 2018 года компания произвела в Китае почти 400 тысяч автомобилей.

Временное уменьшение объемов производства в КНР обусловлено сокращением спроса на транспорт. Главными причинами этого явления эксперты называют продолжающуюся торговую войну с США, а также проблемы с экономическим ростом в данной азиатской стране.