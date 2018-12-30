ТОП-10 регионов РФ по объему рынка новых грузовиков

Москва – крупнейший региональный рынок новых грузовиков в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 72,8 тыс. единиц, что на 4,5% выше результата годичной давности. При этом около половины (49,6%) его приходится всего лишь на 10 регионов.

Крупнейшим региональным рынком новых грузовиков в нашей стране является Москва – за отчетный период его объем в столице достиг 7340 машин, показав падение на 3,4%. Второе место в этом рейтинге занимает соседнее Подмосковье с результатом 6821 единица и рыночным ростом 34%. Лучшим среди нестоличных субъектов РФ стал Татарстан (4145 шт.; -1,8%), опередивший Санкт-Петербург (3239 шт.; -10,1%). Замкнул пятерку лидеров Ханты-Мансийский АО (2954 шт.; -24,6%).

В ТОП-10 российских регионов по объему рынка новых грузовиков за 11 месяцев 2018 года также попали: Челябинская область (2765 шт.; +24,5%), Нижегородская область (2515 шт.; +26,7%), Смоленская область (2181 шт.; -12,7%), Краснодарский край (2171 шт.; -6,6%) и Свердловская область (1896 шт.; +25,6%).

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